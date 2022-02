No estamos a favor de la guerra: AMLO sobre conflicto Rusia-Ucrania

México se seguirá promoviendo el diálogo para que no haya guerra, fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el inicio de los bombardeos de Rusia contra Ucrania.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que de parte del gobierno mexicano no se desea la existencia de guerra ni de invasiones y que tampoco existe población que se vea afectada.

"Nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución en el artículo 89, es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias, y esa es la postura internacional de México".

Sobre los efectos de este conflicto bélico en la economía nacional, el Primer Mandatario destacó que a pesar de todo la moneda mexicana sigue fortalecida.

"Tenemos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, ahora puede estar subiendo por esta situación pero tenemos margen y esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva esto, además no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación".

Así mismo respecto al precio del petróleo indicó que desde tiempo atrás el Gobierno Federal se está preparado para sortear algún posible incremento en los energéticos bajo el plan de echar andar las plantas hidroeléctricas que no necesiten gas.

"En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación o que aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito".

Además que descartó incrementos en energéticos también dijo que no se espera ningún tipo de apagón en el país.