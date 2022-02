No teníamos otra opción que atacar: Putin; tropas rusas avanzan hacia Kiev

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que no tenía otra opción que invadir Ucrania para defender su territorio de las amenazas de seguridad, luego que Estados Unidos y la OTAN rechazaron concederle a Rusia garantías de seguridad, comprometiéndose a no ampliar la Alianza Atlántica hacia Ucrania y a no ubicar armamento ofensivo cerca de sus fronteras.

"Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", afirmó en una reunión en el Kremlin.

También admitió que hace tiempo que Rusia se preparaba para esta nueva guerra, "porque ellos (en occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo".

El gobierno ruso también aseguró que responderá con severidad a las sanciones que le imponga la Unión Europea y, dijo, estas medidas no impedirán que ayuden a los separatistas prorrusos en Ucrania.

Rusia avanza hacia Kiev; ingresa a Chernobyl

El Ejército ruso tomó el control del aeropuerto de Gostomel, confirmó el gobierno de Ucrania. Esta localidad se ubica a solo 25 kilómetros de Kiev, la Capital ucraniana.

Las tropas rusas también ingresaron a la zona de exclusión de Chernobyl y tomaron el control de la planta nuclear, que se encuentra a 95 kilómetros de Kiev.