No aceptamos que un país invada a otro: AMLO sobre conflicto en Ucrania

Una invasión es contraria al derecho internacional por lo que México no la quiere, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el conflicto y crisis en Ucrania.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario mencionó que México ya hizo su postura para resolver el conflicto por la vía diplomática como lo indica la política internacional de nuestro país.

"Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, no queremos inversiones, no aceptamos que un país invada a otro no hay ninguna razón es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido, eso fue lo que planteó nuestro representante en Naciones Unidas".

Insistió que es necesario mantener la paz y continuar con los acuerdos y sobre todo que las potencias sean responsables y dejen de lado el intervencionismo. López Obrador negó que esto pudiera generar para nuestro país, un problema energético por la distribución de gas natural.

"No tenemos problema porque nosotros tenemos contratos para recibir gas, en el caso de que aumentara el precio del gas tenemos otras energías... lo que sí no queremos pues es que haya conflictos, nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas, y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones y que siempre se haga valer el principio juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz".

Esto dijo, es algo que olvidan los gobernantes del extranjero y por ello "andan de metiches". Recordó que en el caso de la energía México cuenta con otros tipos como las hidroeléctricas o el propio combustóleo en caso extremo.