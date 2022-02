Consideren a Ted Cruz un metiche… es un chueco, así de claro: AMLO

Nuevamente lamenta el presidente Andrés Manuel López Obrador la intervención que insistió, se da por parte de representantes del gobierno de Estados Unidos en asuntos de México desde el pago a grupos que dijo, actúan en contra de su administración hasta comentarios directos contra su gobierno.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario reiteró su señalamiento contra el senador republicano Ted Cruz, que días anteriores, lo acusó de intimidar e impulsar agresiones en contra de los periodistas mexicanos, López Obrador lo calificó de metiche y chueco y recomendó a los estadounidenses y mexicanos residentes en dicha nación, no lo consideren como candidato para continuar en diversos cargos de la política.

“Consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia y esto que lo tomen en cuenta por si este seño quiere seguir siendo senador o gobernador o Presidente pues que no estén pensando en una persona así, claro que somos libres pero imagínense un candidato a un cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país entonces a mis amigos estadounidenses a nuestros paisanos que no le tengan confianza a este señor Ted Cruz porque es chueco, así de claro”.

Y es que enfatizó que su intervención tiene que ver con la amistad que tiene con el dueño del Diario Reforma Alejandro Junco. Respecto al financiamiento de organismos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, comentó que no es algo que quiera priorizar con el gobierno del país vecino ya que hay asuntos más importantes como la integración económica y comercial de América del Norte

“Si fuésemos corruptos como ellos o deshonestos, porque no nada más es dinero, es des honestidad, falta de ética, es mentir, hacer daño sin tener elementos o pruebas. Bueno si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral ya nos hubiesen destruido es más no estaría yo aquí no hubiésemos aguantado pero salimos de la calumnia ilesos, esta fue otra andanada y vendrán otras y es importante que todo esto se ventile, se sepa de que los medios, no todos pero sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaba impuestos, que manejaban la política económica”.

El jefe del Ejecutivo Federal lamentó que el gobierno de Estados Unidos, dijo no cambie su política exterior y sigan practicando la misma política de hace dos siglos. Hay que recordar que el senador texano pidió a la administración del presidente Joe Biden tomar medidas para revertir la tendencia de la violencia en contra de los periodistas.