El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, presentará la próxima semana a una iniciativa de ley para garantizar la libertad de prensa y los derechos humanos de los trabajadores de los medios de comunicación, como reporteros, redactores, fotógrafos y camarógrafos.

En entrevista vía telefónica para W Radio, el líder de los legisladores perredistas en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, consideró que el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos vigente, no ha cumplido su labor para evitar agresiones y asesinatos de comunicadores.

Por ello, debe ser sustituido por un Sistema Nacional de Protección descentralizado y autónomo, que no dependa del gobierno y que verdaderamente cuente con facultades y financiamiento que le permita proteger a los comunicadores

“Nosotros creemos qué hay que sustituirlo y ampliarlo, porque no se le otorgan recursos, suspendieron los recursos, nosotros estamos planteando que para garantizar la libertad de prensa creemos un sistema nacional de periodistas y sus derechos humanos, el cual contaría con un órgano técnico descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que no dependa del gobierno federal que sea un órgano descentralizado que implemente todas las medidas que requieran”.

Luis Espinosa Cházaro, subrayo que dicho sistema de protección a periodistas debe contar con herramientas y facultades que realmente cobijen a los informadores, es decir, “que tenga dientes” y recursos para operar en favor de quienes ejercen el periodismo.

“Nosotros creemos qué hay que dotarlo de dientes, y recursos porque si no tiene recursos no puede funcionar por más que esté muy bien estructurado, nosotros pugnaríamos para que que pidiendo esta modificación, Hacienda dote de recursos para atener no solo a los periodistas que han sido amenazados, sino para que el gremio en general pudiera tener certeza jurídica y que desarrollar su labor no ponga en riesgo su integridad o incluso, su vida.”

El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, señaló que la propuesta de su bancada incluye cambios al artículo sexto constitucional y modificaciones a otras leyes que tienen que ver con la salvaguarda de los periodistas.