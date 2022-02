Ya presentía el presidente Andrés Manuel López la negativa que este miércoles dio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a su solicitud para investigar y publicar los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

Así lo manifestó durante la mañanera desde Tijuana Baja California, donde lamentó que no se permita dar a conocer los datos de un tema que insistió es de interés público, y planteó la posibilidad que sea el propio comunicador el que le autorice presentar a detalle facturas y recibos que demuestran que sus recursos ascienden a más de 35 millones de pesos anuales.

“Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto… ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola, ya lo que he aclarado es que él puso y así fue su frase de defensa, o en eso se sustentó, él puso que era una exageración, si quiere y me autoriza lo doy a conocer, si él me lo autoriza nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió en el 2021, 35 millones 200 mil pesos”.

Tras repetir la aclaración del pago hecho por parte de la empresa Televisa a Loret de Mola bajo el concepto “Talentos Televisa”, invitó a dicha compañía también a informar sobre lo entregado al también conductor de W Radio.

En dicho escenario el primer mandatario aseguró que el INAI dejó pasar una importante oportunidad.

“Dejó pasar una oportunidad el Instituto de la Transparencia para hacer la investigación, el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y sí puede ser que en cuestiones privadas se respete, pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público porque los medios son concesiones, tienen que ver con el sector público son entidades de interés público, los medios, y en varios casos reciben dinero de gobiernos”.

A pesar que en el documento que envió al INAI, López Obrador planteó que se incluyera en la investigación a familiares y socios de Loret de Mola, durante la conferencia negó que tocara a sus parientes, aunque señaló que podría mencionarse qué propiedades ha obtenido.

“No, no lo aceptó a transparencia, eso ya quedó de manifiesto, no me estoy metiendo con su familia, me gustaría que sólo diera a conocer pero por voluntad propia sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero”.

Hablando del exterior, el presidente de la República insistió en sus acusaciones que desde Estados Unidos se están financiando campañas en contra de su administración, por lo que anunció que le planteará a su homólogo, Joe Biden, que su gobierno está involucrado en la entrega de recursos a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que de acuerdo a una investigación recibe dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones como Claudio X González y otras, esa es una actitud injerencista ningún gobierno debe intervenir en los asuntos de nuestro país”.

Molesto enfatizó que México no es una colonia, ni un protectorado sino un país libre, independiente y soberano donde él fue electo democráticamente. López Obrador insistió en su crítica por los reportajes que se han publicado en contra de su hijo, y señalando la portada del diario Reforma, “Amplía 4T concesiones de playas a Vidanta” aseguró que dicha publicación lo difama al mencionar el otorgamiento de contratos en playas a Grupo Vidanta empresa de Daniel Chávez Moran cuyos hijos emplearon a José Ramón López Beltrán.

“No es estar en contra de la libertad de expresión, es que esto es una vileza yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia, pero ellos? Se meten con todo, no hay limitaciones porque es mafia, mafia y peor que las mafias porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia no con los hijos, no con la familia y máxime si no hay elementos”.

Aunque reconoció que no había leído el texto del diario, le llamó a presentar las pruebas que tengan para aseverar la ampliación de la concesión. Y es que este jueves de acuerdo a Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad y Reforma, entre 2019 y 2020, Grupo Vidanta recibió la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero detallando que a la par el hijo del Jefe del Ejecutivo Federal obtuvo una visa de trabajo en el país vecino para dar asesoría legal a IKER Partners, una empresa en Houston.