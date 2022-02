Los periodistas son parte esencial de la democracia: Arturo Zaldívar

Ante las recientes muertes de comunicadores en el país, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó su solidaridad con el gremio periodístico.

“Expreso mi respeto y solidaridad con los periodistas de México ante los homicidios que han ocurrido en las últimas semanas y que no es un tema nuevo ni reciente sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo”, expuso Arturo Zaldívar.

“Por ello las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil, dijo el ministro presidente de la SCJN.

Arturo Zaldívar recalcó que a lo largo de su trayectoria como ministro ha demostrado no sólo un respeto irrestricto con la libertad de prensa y la libertad de expresión sino que todos sus criterios, proyectos, votos y sentencias siempre han estado en la línea de expandir los derechos humanos y particularmente la libertad de expresión.

“Y tanto en la primera sala cuando la integraba como en el pleno una y otra vez me he pronunciado porque es importante no sólo tener mecanismos de protección de periodistas sino que estos mecanismos sean eficaces precisamente para salvaguardar la integridad física de las y los periodistas”, apuntó el ministro presidente de la SCJN.