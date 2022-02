Diputados federales del PAN denunciaron ante instancias internacionales las agresiones que han surgido desde el Ejecutivo Federal en contra la prensa mexicana.

Mediante una carta dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, los legisladores panistas demandaron la intervención de la Relatora Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, para que revise lo que ocurre en México y emitir una recomendación al respecto.

Al hacer un recuento de los ataques, recordaron que en lo que va del gobierno de López Obrador, han sido asesinados 30 periodistas, cinco de ellos en este año, por lo que en la misiva, los diputados del blanquiazul consideran urgente frenar ese clima de violencia y autoritarismo, que incluye revelar datos personales como es el caso de Carlos Loret de Mola.

Por su parte, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra el titular del Ejecutivo federal.

El coordinador de los legisladores de MC, Jorge Álvarez Máynez, explicó que se acusa a López Obrador de acoso y hostigamiento sistemáticos contra algunos comunicadores en particular, así como de las descalificaciones y ataques en general a la prensa en el país.

“El día de hoy estamos presentado una queja ante la CNDH contra el Presidente de la República, porque el Presidente ha acosado desde el poder público a periodistas, a medios libres, eso no se puede permitir en un Estado democrático. Por eso queremos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúe y si no actúa, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, le necesitamos poner un alto al Presidente, el poder no es ilimitado”.

Señaló que en México se ha convertido al periodismo en uno de los oficios más peligrosos del mundo, por eso exigimos que se le ponga un alto al Presidente.

Álvarez Máynez advirtió que, si no lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudirán a otras instancias nacionales e internacionales.