Envía AMLO carta a INAI para difundir ingresos de Loret de Mola

Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la formalidad de la solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) para dar a conocer públicamente los detalles de los ingresos que dijo, recibe el periodista Carlos Loret de Mola.

Durante la mañanera el Primer Mandatario dio a conocer una carta que dijo, enviaría este mismo martes al INAI, para conocer los recursos del también conductor de W Radio, socios y familiares.

"Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que, si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos".

Insistió que no es un asunto personal con el comunicador sino con lo que representa del resultado de la corrupción pues afirmó que se está yendo del periodismo a la difamación y la fabricación de la mentira.

"Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción, para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores. México no debe ser país de unos cuantos, ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías".

Cuestionado sobre la posibilidad de hacer un mal uso de la exhibición de datos personales y que este pudiera incluir sanciones contra el Ejecutivo, López Obrador señaló que por ello esta preguntando al INAI cuál debe ser el proceder ya que aseguró tener los datos necesarios para afirmar que el periodista gana alrededor de 35 millones de pesos anuales.

"Yo no podría dar a conocer algo si no tengo las pruebas, imagínense. Entonces, es decir, tengo información, pero les pido a ustedes que hagan su trabajo. Si ustedes no pueden, díganme si yo puedo dar a conocer esta información".

Incluso comentó que hay personajes que ganan aún más dinero por mantenerse contra su administración y es que acusó que los beneficiados de dicha política "de pillaje" están molestos con el proceder de la cuarta transformación del país por lo que empezaron una guerra sucia, utilizando a personajes como Loret de Mola. López Obrador aseguró que el mal uso del dinero es público porque incluye recursos del erario.

"Imagínese. Lo que yo estoy dando a conocer tiene que ver con dinero público. No es nada más el señor Loret, es que ahí está Latinus y están metidos con el negocio de las medicinas. Si por eso es interesante la investigación, porque los que les vendían medicinas a los gobiernos ya no les venden.

¿Y quiénes son?

Políticos del antiguo régimen vinculados a estos periodistas.

Entonces ¿a quién le compraban las medicinas en Michoacán? ¿A quién le compraban las medicinas en Michoacán? ¿Qué relaciones con Latinus? Pero no sólo es Michoacán, hay otros estados o sea que es dinero público".

Por cierto, que el Jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para agradecer a sus hijos por soportar dijo, el espionaje que ha vivido desde alrededor de 1995 cuando se levantó en defensa del petróleo.

"Se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira, que fueron a buscar a mis hijos. Entonces, ya ellos saben que es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque es el acuerdo que tenemos".

Después de la pregunta sobre si sabe que el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca financia las investigaciones contra sus hijos, López Obrador se limitó en pedirles que se sigan portando bien como hasta ahora y refirió que todo lo que tenga que ver con el mandatario estatal, lo vean las autoridades correspondientes.