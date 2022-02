México está en pro de energías limpias y contra negocios sucios: AMLO

Como un franco y bueno calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el encuentro que este miércoles, sostuvo con el enviado especial del gobierno de Estados Unidos en clima John Kerry.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario aseguró que en el acercamiento fue posible aclarar que México está a favor de las energías limpias, descartando que la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno de México, ponga en riesgo el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos.

"Fue buena conversación y quedamos en seguirnos reuniendo para trabajar juntos de forma respetuosa, le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir que a todos nos conviene que no se debilite, no se destruya la Comisión Federal de electricidad que la tenemos que defender porque gracias a ella se electrificó México hasta los pueblos más apartados y ahora está garantizando que no aumenten el precio de las tarifas".

López Obrador mencionó que en un momento de la conversación salió el tema del gas y de los elevados precios que tuvo que pagar el gobierno estadounidense y ahí dijo el presiente aprovecho para decirle que esos mismos actuaron en nuestro país y ahora se oponen a la reforma eléctrica.

"Y le expliqué, porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100 por ciento de su costo, y que él podía ayudarnos, y le dije que íbamos a requerir su ayuda. Pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica, y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento para obtener ese contrato leonino. Le expliqué de que engañaron de que iban a construir 12 termoeléctricas. No hicieron ni una sola termoeléctrica".

Por cierto, que López Obrador aprovechó para echar ánimos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que señaló, que estuvo en la reunión que duró más de tres horas el pasado miércoles.

"Y estuvo también el embajador Ken, porque pues como declaró que hacía falta la reforma energética le cayeron encima. Ayer le decía yo: Ken aguanta, el pueblo se levanta, porque hay una mala costumbre de los corruptos, que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos, con utilidades razonables, sino están acostumbrados al saqueo, a no pagar impuestos".

Indicó que se explicó a Kerry la iniciativa de Reforma Eléctrica que discute el Congreso de la Unión para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a actores privados, ante las críticas de los diversos y recordó que se acordó crear un grupo especial de trabajo que conformará la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de elaborar documento de entendimiento en alrededor de un mes.