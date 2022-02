Maribel Cervantes promueve amparo contra detención por 'Rápido y Furioso'

La ex comisionada de la entonces Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra por el caso Rápido y Furioso.



En su demanda de garantías, la ex servidora pública señaló como autoridad responsable al Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Agua Prieta, Sonora, el mismo que el 31 de enero de enero de este año dictó auto de formal prisión en contra del ex subsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por el delito de tráfico de armas relacionado con el mismo caso.



Cervantes Guerrero interpuso el escrito el mismo día en el que el juez dio a conocer la resolución en torno al proceso que se sigue contra Rosas.



No obstante, fue hasta el día de ayer que el juez Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite el juicio, pero no se pronunció por la suspensión, porque la ex secretaria de Seguridad Pública del Estado de México no la solicitó.



Cabe recordar que Maribel Cervantes interpuso un primer juicio de amparo contra la orden de captura el pasado 10 de enero de este año, es decir, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez libró siete órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas entre las que se encuentran Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín, El Chapo, Guzmán por el caso Rápido y Furioso.



En esa ocasión, Cervantes Guerrero señaló como autoridades responsables al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, entre otras.



Del mismo modo, Sena Velázquez admitió a trámite el escrito, pero tampoco le otorgó la medida cautelar.