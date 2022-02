Vamos a darnos un tiempo… una pausa pide AMLO a España

Gobiernos anteriores dieron ventaja a las empresas españolas y se llegó hasta la promiscuidad, este fue el motivo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, para comentar que México y España necesitan darse un tiempo, un respiro para mejorar sus relaciones.

Tras ser cuestionado sobre los señalamientos de la embajada de Estados Unidos que, con la Reforma Eléctrica, México le apuesta al uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras, el Primer Mandatario dio la vuelta al tema y comentó que se mantienen buenas relaciones con el país vecino afirmando que ya no se permitirán abusos como ocurría en sexenios anteriores, cuando se daba complicidad para ocupar al país como tierra de conquista como se dio con empresas españolas.

"Y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y los españoles desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política, en las cúpulas de los gobiernos de México y España, pero como tres sexenios seguidos, México llevaba la peor parte, nos saqueaban".

Aunque afirmó que le interesa mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, un tanto molesto indicó que México no quiere que continúen los abusos con contratos con empresas como Repsol, OHL e Iberdrola. Ante la insistencia de aclarar lo que implica ese tiempo, López Obrador negó que se vaya a retirar al embajador de México en ese país o que se haga un distanciamiento formal.

"Como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse...

- "¿Se pediría la salida del embajador?", se le cuestionó

-

- -"No, para nada, es nada más irnos despacio, ya lo dije una pausa, nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió", atajó.

-

- -"¿Lo pedirá de manera formal?", se le insistió

-

- -"No, eso no se puede hacer, imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, aldeano.

- ¿Qué implica?

- No implica, un comentario, ¿ya no puedo hacer ningún comentario entonces? Es una plática aquí, una conversación".

Pidió no confundir lo que es un gobierno con la nación, pues reiteró que existe una buena relación y respeto a los ciudadanos españoles, sin embargo, insistió que quizá por los complejos de los gobernantes del pasado se mantenían acuerdos entre élites.

"Vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, que ya no fuese igual como eran antes... sí la pausa es vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista o sea sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, tampoco queremos nosotros".

En esta ocasión el Jefe del Ejecutivo Federal no hizo referencia al primer evento que mermó su relación con el gobierno español, en 2019 cuando a través de una carta solicitó al rey Felipe VI que pidiera perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista hace 500 años, respuesta que dijo semanas atrás sigue esperando.