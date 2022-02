Que no haya duda, se llevará a cabo consulta de revocación de mandato: AMLO

La Revocación de Mandato es un hecho fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar dicho ejercicio de manera eficiente, tanto como lo permita su presupuesto, e impidió ejecutar cualquier resolución de responsabilidad penal o administrativa contra los integrantes del Consejo General del INE.

Durante la mañanera desde Zapotlán, Hidalgo, el Primer Mandatario celebró que no sea posible ya violar el mandato constitucional por lo que recordó que será el 10 de abril cuando se realice.

“Lo de la revocación de mandato es ya un hecho, se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional, no se puede violar la Constitución, ya eso está resuelto y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el día 10 de abril, domingo 10 de abril, que se le va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?”.

López Obrador calificó como una herencia para las nuevas generaciones, este ejercicio permitiendo que la democracia se convierta convirtiéndose en hábito y sea parte de la vida el poner y quitar a un funcionario, desde el Presidente de la República, entendiendo independientemente de lo que digan los politólogos, sociólogos y especialistas, como que el pueblo pone y el pueblo quita.

“Si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes… Porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Por eso es importante que haya principios, que haya ideales, que se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierten virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Por ello insistió que se debe cambiar la mentalidad de los gobernantes para que manden obedeciendo así mismo dijo que la democracia participativa ayuda también a que ningún gobernante se sienta “absoluto” en ningún nivel de gobierno y genera competencia.