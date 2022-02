Suspenden proceso en contra del ex Secretario de Economía de EPN

Luego de que septiembre pasado adquiriera fuero constitucional al convertirse en diputado federal, el ex secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Ildefonso Guajardo Villarreal logró detener el proceso penal abierto en su contra y además que le devolvieran documentos que se le habían retenido para que no intentara salir del país.

Fue el juez José Rivas González del Reclusorio Preventivo Varonil Norte quien suspendió el proceso en contra del ex funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) intentó inconformarse, la decisión definitiva fue confirmada por un tribunal federal, confirmaron fuentes de la Judicatura Federal.

La FGR sostienen que fue el ex funcionario federal y hoy flamante diputado federal por el PRI quien promovió la suspensión de su proceso.

Cabe recordare que el proceso penal en contra de Guajardo Villarreal se inició en julio del 2021 luego de que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), integró una carpeta de investigación en su contra a partir de la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública el 12 de octubre de 2020, donde de acuerdo a las indagatorias al ex integrante del equipo de Peña Nieto se le encontró una cuenta en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales y que no se justifica con los ingresos que sostenía.

La FGR señaló que, aunque Guajardo argumentó que este recurso estaba relacionado con la mitad de un inmueble que le habían dejado como herencia, las cantidades ahí expresadas no correspondían al monto encontrado en sus cuentas.