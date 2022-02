No tenemos ningún problema con Ricardo Monreal: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal es un precursor de la 4T como muchos otros dirigentes, y que no tiene diferencias políticas con el zacatecano pese a sus recientes posturas críticas a su gobierno.

Sostuvo que no tiene mayores diferencias con Ricardo Monreal ni con los otros aspirantes a relevarlo, señaló que el senador Monreal tiene las puertas de Palacio Nacional abiertas para platicar, pero recomendó no hacer caso al canto de las sirenas, ni a la tentación del individualismo y la politiquería.

Sostuvo que, para no equivocarse hay que preguntarle al pueblo sobre quien quiere que los gobierne.

"Y no dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas, no hay porque distraernos, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo, tenemos una misión superior. Se va avanzando con el apoyo de todos, es un nosotros, no un yo. Para no equivocarse lo mejor es preguntarle al pueblo, en su momento se le pregunta a la gente, y el que esté mejor posicionado, ese va y lo apoyamos todos. ¿Las puertas de Palacio están abiertas todavía para Monreal?, claro que sí, para él y para todos".

En una larga conferencia de prensa, fue cuestionado también por su legado que dejará su gobierno, dijo que se daría por bien servido que una vez que concluya su mandato, la gente sienta vergüenza por la corrupción, que no haya fraudes electorales, que se mantenga la austeridad y que se siga a apoyando a la gente más pobre. Así como dejar un mejor sistema de salud y educativo.

"Que avergüence la corrupción que no dé prestigio, que sea algo deleznable y que podamos poner por delante la mejor riqueza del pueblo que es la honestidad, con eso nos damos ya por bien servidos y el complemento es que lo que antes se robaban se destine al pueblo, sobre todo a los pobres, que no haya nunca más un fraude electoral".

Le preguntaron sobre habrá un acuerdo México- Estados Unidos en materia de seguridad, respondió que sí, que esta semana se formalizará y se informará al respecto.

"Va a haber una reunión esta semana para ese acuerdo de cooperación con Estados Unidos, hoy informó Marcelo Ebrard en la reunión de seguridad y nosotros daremos más elementos de en qué consiste este programa. Va a ser transparente, nada oculto, ni en lo oscurito, se ha venido trabajando de manera conjunta desde hace tres meses en ese plan, son buenas las relaciones como Estados Unidos".

Anunció que su gobierno no hará más obras de infraestructura que no pueda concluir en el 2024.y que en el caso del Tren Maya sigue su marcha en tiempo y forma para estar listo en diciembre con el apoyo de los ingenieros militares que están por terminar el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.