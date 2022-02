"Mis hijos no tienen influencias en mi administración"

El presidente López Obrador rechazó que su gobierno haya cedido contratos o permisos para beneficiar a su hijo José Ramón quien vive en una casa lujosa en Houston, Texas, aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con eso, que no hay ni recomendaciones ni favores en beneficio de sus hijos.

Enfatizó que José Ramón López Beltrán ya está grandecito, tiene 40 años y se casó con Carolyn Adams, una mujer que tiene dinero y que no se mete con su matrimonio. Lo que sí quiso aclarar, sin que le preguntaran, es que en su gobierno sus hijos no tienen influencias.

Sostuvo que su administración no es igual de corrupta que las anteriores, aunque la periodista Carmen Aristegui, casi compara este escándalo con el de la Casa Blanca de Peña Nieto

"Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío José Ramón, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston. Queriendo equiparar, diciendo que son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo compara con la Casa Blanca, nada más decir que en este gobierno no tienen influencias mis hijos, no se les da contratos a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse, al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni contrato ni recomendación, no somos iguales".

López Obrador dijo que ese escándalo que involucra a uno de sus hijos, en realidad representa uno más de los ataques de sus adversarios.

Y aprovechó para lanzarse contra los periodistas Carlos Loret y Carmen Aristegui, dijo que Carlos Loret es un golpeador, sin principios y un mercenario al servicio de la mafia del poder, de los que antes se sentían dueños de México.

López Obrador criticó a Brozo, el personaje de Víctor Trujillo, dijo que es una persona inteligente y que le extraña que se alíe con Loret en esta campaña en su contra.

"Este señor, Loret de Mola, que es un mercenario hizo un escándalo , porque cree que somos iguales, no, no. Èl estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder, fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una señora francesa, era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón cuando trabaja en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a casi todos los servidores públicos, entonces se quedó con eso, más Brozo quien no era así, es una persona preparada, más inteligente que Loret de Mola".

En fin, el presidente López Obrador dijo que hay que enfrentar estos embates que solo pueden resistirse con el apoyo y el respaldo del pueblo, al que le pidió no desmoralizarse por este tipo de ataques.

Por su parte, Carlos Loret ya respondió a López Obrador a quien acusó de calumniarlo. El periodista dejó claro que el Presidente no desmintió ni una sola palabra del reportaje sobre los lujos de su hijo.