Niega AMLO oponerse a acortamiento de pregunta de Revocación de Mandato

Negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se oponga al acotamiento de la pregunta sobre Revocación de Mandato que propuso ministro Mario Pardo Rebolledo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la finalidad de eliminar el concepto de "ratificación" del actual presidente.

Durante la mañanera el Primer Mandatario llamó a los ministros no "enredarse tanto" ya que dijo que lo importante es que la gente decida si quiere que él continúe o no como el máximo gobernante del país.

"Es un asunto yo diría de fondo no de forma, ¿cuál es el fondo? Que es lo que interesa, es preguntarle a la gente, quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Eso es todo, si dicen que continúe, o sí o no, es como se dice allá por mi tierra ¿vas a querer o no vas a querer? ¿para qué le enredan tanto si es una consulta?"

Señaló que que lo importante será dejar el precedente del ejercicio y que el próximo 10 de abril participe el mayor número posible de mexicanos.

"Yo no me opongo, que lo resuelvan, yo lo que quiere y se logró y esto sí me da mucho gusto es que ya se va a establecer el método de revocación de mandato que esto es único porque desde hace más de 20 años de manera demagógica, partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, de la revocación de mandato y en las campañas se hablaba y se hablaba y se hablaba de eso, entonces por primera vez se va a aplicar este método de la revocación de mandato esto es lo que me tiene muy contento".

Luego de que el Instituto Nacional Electoral confirmó que se alcanzó el número de apoyos requeridos, para la realización de la consulta sobre la revocación de mandato el próximo 10 de abril, el Jefe del Ejecutivo Federal resaltó que es necesario que se establezca el hábito que la gente es quien pone y quita ya que acusó a los conservadores de querer evitar que ello ocurra para que en un futuro la gente no tenga el poder de decidir sobre sus gobernantes.