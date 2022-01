No se debe asesinar a ninguna mujer… independientemente del número: AMLO

Al enfatizar que su gobierno no es indolente y por el contrario es humanista, el presidente Andrés Manuel López Obrador, evitó hacer un mayor análisis sobre el incremento en los feminicidios que se han registrado en el país en comparación con la administración anterior.

Después que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presumiera una reducción del 7% en el mes de diciembre de 2021 y en comparación con un año previo, W Radio cuestionó al Primer Mandatario sobre las cifras registradas en el periodo de 2015 al 2018, donde según la dependencia, mientras en el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto registró un máximo de 85 feminicidios, en el primer trienio de López Obrador la cifra mínima fue de 79 con una máxima de 111 en agosto del 2021.

"No es un asunto cuantitativo, numérico; no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, independientemente del número. Entonces, vamos nosotros a seguir garantizando la seguridad, la paz, es nuestro trabajo, y hacemos todo. No somos indolentes, tenemos convicciones, tenemos principios, sobre todo somos humanistas y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes, del prójimo, a los dolores de la humanidad".

También fue cuestionado de la comunicación y acciones con los gobernadores sobre todo de las entidades con los índices más altos de feminicidio que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo son Estado de México con 143 de enero a diciembre de 2021 seguido de Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, la respuesta fue que simplemente hay un trabajo coordinador con todos los órdenes de gobierno.

"Ayudan todos, autoridades locales, los gobernadores y desde luego el gobierno federal, y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. Lo de los datos en el caso de feminicidio, pues sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio. De todas maneras, no es un asunto cuantitativo, numérico; no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios".

Y es que la clasificación de feminicidio se dio en 2012. López Obrador no dio alguna cifra objetivo para lograr una verdadera reducción de este delito en el país, o se espera la respuesta.