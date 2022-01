México no puede detenerse aún con la pandemia: CANACINTRA

Con miras a la reactivación y la innovación, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, realizará su Convención Nacional de Industriales el 24 y 25 de febrero próximo en León Guanajuato, en un formato híbrido, tanto presencial como virtual, en el que esperan la participación de cerca de 800 empresarios.

Enoch Castellanos Férez, presidente del organismo, enfatizó que el camino de México no puede detenerse aún con la pandemia.

“Porque es muy relevante que sigamos con la actividad, ya sea en un formato presencial híbrido o virtual. El camino de México no se puede detener y los industriales de México no podemos parar, casi todos sabemos que las fábricas, muchas de ellas me refiero a todas las que están orientadas a la industria de la transformación, operan 24 horas porque la producción es continua y esto hace que algunos productos de primera necesidad no pueden dejar de producirse, así como no podemos dejar de comer, dejar de bañarnos y de hacer otras actividades esenciales,” enfatizó el dirigente de los industriales de la transformaciòn.

Cuestionado, Castellanos Férez, reconoció que de las 5 millones de unidades económicas que existían antes de la pandemia, 1 millón de unidades se perdió.

Dijo que los daños fueron sectoriales y el terciario, de los servicios, turismo y restaurantes, fueron los más afectados, con respecto a los que están orientados a la fabricación de alimentos, ya sea procesados o frescos o las ligadas al sector farmacéutico que tuvieron incrementos en su producción.

El líder de la CANACINTRA insistió en que los contagios que se han presentado, se han dado en el ámbito social, en entrevista, reconoció que esta situación ha incrementado el ausentismo laboral en cerca de 20 por ciento, con un costo a los ingresos de las industrias.

“Estamos teniendo cifras en encuestas internas de nuestros afiliados de alrededor de 23 por ciento de ausentismo, ya considerando el ausentismo que se da por incapacidades registradas en el mecanismo este a distancia que generó el IMSS…normalmente puedes estar al dedo de un 3 por ciento anual que si es mucho, entonces si estamos teniendo un brinco del 20 por ciento…en general ha sido un aumento de alrededor de 7,8 por ciento de gastos de personal en tanto medidas de contención, mitigación, de pruebas rápidas que se ha visto puntualmente en este rebrote de omicron”, precisó Enoch Castellanos.