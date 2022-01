Anuncia el presidente Andrés Manuel López que tras el cateterismo que se sometió este viernes, regresará pronto a las giras de trabajo debido a que se encuentra bien en su estado de salud.

En mi video transmitido por su cuenta de Youtube, el primer mandatario comentó que ingresó al Hospital Central Militar de la Secretaría de Defensa tras la conferencia mañanera y pasó la noche en el instituto para volver a Palacio Nacional este sábado.

“Llegué ayer al hospital, me hidrataron estuve unas horas y luego ya me intervinieron con el cateterismo es una sonda ahora todo moderno, que recorre las arterias del corazón y finalmente decidieron no poner ningún destén, es decir encontraron que estaban bien las arterias sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso luego me llevaron a seguir hidratando y pasé la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí en Palacio”.

A pesar de ello comentó que es consciente de su condición tras ocho años de haber sufrido un infarto y tener un tratamiento por hipertensión.

“Quiero también decirles que yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad y entonces tengo un testamento para eso, afortunadamente no, creo yo que vaya a necesitarse”.

En este escenario se dijo listo para seguir con sus giras de trabajo por el país.

“Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir que me puedo aplicar de fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y transformación”.

El jefe del Ejecutivo Federal agradeció a los mexicanos por preocuparse por su salud, sin embargo, pidió dejar el tema a un lado para enfrentar dijo, los graves problemas que pueda tener el país y fortalecer la grandeza de México.