El Pleno del Congreso ratifica Félix Medina como nuevo Procurador Fiscal

Con 29 votos a favor, 7en contra y cero abstenciones, el pleno de la Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, ratificó el nombramiento del nuevo Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, quien rindió protesta ante los diputados y senadores

El funcionario de la Secretaría de Hacienda, prometió combatir con otras instancias como la UIF, todos los delitos fiscales como elusión y evasión de impuestos, lavado de dinero, contrabando y operaciones ilícitas con facturas falsas de grandes corporaciones y otras actividades ilegales.

"Vamos a combatir a factureros, el robo de hidrocarburos y el outsourcing, en general a las personas y grupos organizados que de forma sistemática se dedican a afectar el erario público bajo actos y omisiones artificiosas. Vamos a ir a fondo en los temas fiscales y les anticipo que las personas que incurran en declaraciones falsas, simulen actos y defrauden con el fin de obtener un lucro indebido serán investigados y perseguidos, seré el procurador de la legalidad".

Luego de ser cuestionado por los legisladores de todos los partidos sobre su experiencia, capacidad y eficiencia para ocupar el cargo de Procurador Fiscal, Félix Medina Padilla, se comprometió a actuar conforme a la ley con firmeza, pero sin arbitrariedades o abusos.

"Vamos a actuar siempre en esta persecución e investigación de los delitos fiscales bajo el debido proceso y respeto a los derechos humanos, pero eso no implica que dejemos de aplicar la ley. No va a haber ninguna actitud persecutoria ni contra detractores. Vamos a trabajar para que sean sancionados los que sean responsables de violar la ley, no las personas que llevan a cabo sus actividades económicas y cumplen con sus obligaciones, pagan sus contribuciones, y aportan empelo o riqueza al país".

Cabe mencionar que los diputados y senadores del PAN votaron en contra de la ratificación del nuevo Procurador Fiscal por considerar que no cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para ocupar dicho cargo.