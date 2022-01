Señalamientos a Salmerón toman fuerza por interés político: AMLO

Nuevamente defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, su propuesta de que el historiador Pedro Salmerón, sea ratificado por el Senado de la República como nuevo embajador de México en Panamá.

Durante la mañanera el Primer Mandatario nuevamente fue cuestionado por los señalamientos de estudiantes del ITAM, la UNAM e incluso del partido Morena por las diversas denuncias ante instancias académicas de abuso sexual que pudiera cometer el historiador, López Obrador se pronunció por evitar juicios sumarios.

“Ahora han tomado más fuerza porque sí hay intereses político como en todo, los opositores se valen de todo, pues tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tiene que resolver pero no juicios sumarios, no, y más cuando se tratan de asuntos políticos, en estos casos”.

Por ello insistió que es necesario que con previas denuncias, las autoridades den un seguimiento con las pruebas que puedan presentar las personas agredidas.

“Pues yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos sólo en la denuncia pública, hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso, un ilícito, todos tenemos que ayudar porque si no son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia, no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley”.

Y es que insistió, existen campañas de linchamiento contra diversas figuras políticas del país. El Jefe del Ejecutivo Federal comentó que no importa que los hechos hayan ocurrido tiempo atrás pues aseguró que existen las figuras necesarias así mismo confió que el Senado de la República analizará este y los otros nombres planteados para representar a México en el extranjero.