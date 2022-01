Defiende AMLO nuevos cónsules y embajadores…

En defensa salió el presidente Andrés Manuel López Obrador de la lista para nombramientos de nuevos embajadores y cónsules calificando de ruda y excesiva la advertencia del líder del partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno de expulsar a los ex gobernadores de ese partido Claudia Pavlovich, ex mandataria de Sonora y Carlos Miguel Aysa González, de Campeche, propuestos para Barcelona y República Dominicana respectivamente.

El Primer Mandatario aseguró sin embargo que será el PRI el que defina si ello ocurrirá aclarando que el nuevo cargo no significa una nueva afiliación partidista.

"Se me hace muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes, se puede vender el trabajo y no la conciencia, no es el caso, ellos no vana afiliarse a otro partido, ellos vana a representar a México, claro mientras estén como representantes de México no pueden hacer labor partidista pero con todo respeto se me hace muy poco político y poco tolerante y ojalá cambien de opinión".

Insistió que el trabajo de los próximos servidores en el exterior, no tiene relación con los institutos políticos del país.

"Estamos buscando que todos ayudemos y todos representemos a México y no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro país además la política exterior de México está definida en la Constitución, ahí vienen los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y eso es lo que le estamos pidiendo a nuestros embajadores".

Por ello dijo tener buena opinión de todos los candidatos que deberán ser ratificados por el Senado de la República, incluso amplió su defensa al historiador Pedro Salmerón, quien dijo el Primer Mandatario, no tiene una denuncia formal, tras los señalamientos de estudiantes del ITAM por acoso sexual.

"No existe según entiendo una denuncia formal, legal, hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los ex gobernadores del PRI decidan estas propuestas tienen que ser avaladas en el Senado, nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos".

El Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que los propuestos son mujeres y hombres que merecen el respeto de los mexicanos y el poder representarlos así mismo señaló que la intención de su administración en el exterior, es mostrar la pluralidad que existe en México incluida una política democrática.