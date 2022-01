Reaparece AMLO en mañanera tras su segundo contagio de COVID-19

Este lunes el presidente López Obrador reapareció en la conferencia mañanera, tras su segundo contagio de Covid-19, aunque se había programado que sería el titular de Gobernación el que encabezaría la conferencia de prensa.

"Ya salí del contagio", dijo al llegar el salón Tesorería de Palacio Nacional con amplia sonrisa y ya sin ronquera, se le veía bien, de buen ánimo, hasta anunció que este fin de semana podría retomar sus giras de trabajo por Nayarit e Hidalgo.

"Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad en síntomas y en tiempo de recuperación,. De todas formas hay que cuidarnos haya que evitar contagios porque eso es muy contagiosa, están creciendo mucho los contagios en el país".

Dijo que a lo largo de esta semana de reposo tuvo síntomas muy leves, que nunca tuvo calentura solo un poco de ardor en la garganta y su oxigenación siempre fue superior a 90, que tomó miel con limón, "cómo está muy caro le ponía poquito", que consumió mucha agua, un par de días tomó Paracetamol y por supuesto le frotaron el pecho y los pies con ungüento, "las caricias a todos nos gustan".

"Mi tratamiento consistió en cuidarme , aislarme , tomar mucha agua , eso lo recomienda los médicos, Paracetamol y miel para la garganta, como está caro el limón procuraba yo no ponerle tanto. Y remedios caseros, se burlan del Vaporub pero ayuda sobre todo porque a todos nos gustan las caricias, que no den una talladita , en el pecho, en la espalda en las plantas de los pies"

López Obrador anunció que ya ordenó la compra de las píldoras de los laboratorios Merk y Pfizer que fueron autorizadas por la Cofepris, de hecho, le propusieron usar un tratamiento con estas pastillas, 40 en 5 días, pero optó por el método tradicional de reposo. Dijo que en la conferencia de este martes se hablará con más detalle de este tema, pero adelantó que la idea es que sea el sector público el que distribuya el medicamento para que no solo unos cuantos puedan comprar las pastillas., la salud es un derecho no un privilegio.

"Eso se va a analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entreguen de manera gratuita. Pero no queremos que vayan a decir "yo quiero comprar y me lo impiden", lo vamos a analizar. Ya ven lo que hicieron algunos con las pruebas, que ya las estaban vendiendo, la salud es un derecho no un privilegio".

El Presidente López Obrador señaló que pudo constatar que si bien, este nueva variante es muy contagiosa no es tan grave. Pero continuará la vacunación en todo el país y los refuerzos.