“Con Vaporub… miel y caricias”, asegura AMLO que va “saliendo del COVID”

Satisfecho se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que va de salida sin necesidad de consumir medicamentos para tratar por segunda ocasión el Covid-19 con su variante Ómicron.

Teniendo de fondo música de los clásicos organilleros del Centro Histórico, en un videomensaje desde una oficina de Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que ya lo vivió en carne propia que Ómicrón no tiene letalidad ni la peligrosidad como Delta y sus síntomas son tan llevaderos que dijo, pueden llevarse con Vaporub y hasta caricias.

“Aún cuando ya están autorizados y se han recomendados, deben aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor, pero yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer con Vaporub pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía Vaporrub en el pecho y en la planta de los pies y así nos acostábamos y en los pies nos poníamos calcetincitos, esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante y no están de más las caricias”.

Por ello dijo, se mantiene trabajando con la debida distancia, muestra de ello dijo, fue la reunión que sostuvo esta tarde con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, y de Gobernación, Adán Augusto López, con quienes platicó sobre la venta de Banamex, anunciada por Citi Grup, López Obrador se pronunció porque esta adquisición la realicen inversionistas mexicanos.

“Pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, lo mismo podría pensarse de Carlos Slim de Inbursa; de Carlos Hank Gonzalez de Banorte y otros. Me mandó un recado José Javier Garza Calderón de Nuevo León que ellos podrían junto con otros inversionistas reunirse para comprar el banco y debe haber muchos otros inversionistas banqueros mexicanos”.

Y es aunque afirmó no estar en contra que haya interés de empresarios extranjeros en el banco dijo que sería mejor que fueran mexicanos porque las utilidades no son reinvertidas en el país como se ha dado con las fugas de capitales y aunque aseveró que los adversarios no lo reconozcan, las finanzas en el país van bien y la venta de Banamex no es muestra de lo contrario.

“Ya lo hicieron en China, lo hicieron en India, Brasil, Argentina, Colombia y ahora decidieron hacerlo en México, esto lo digo para que no se mal interprete porque también los adversarios aprovechan todo para decir que están mal las cosas en lo económico en el país y por eso se vende Banamex pues no, es una política de Citi Group”.

Aclaró que esta venta significará una entrada importante a la hacienda pública de miles de millones de impuestos.

“Y aunque no está a discusión, o es obvio, no está demás de decir que esta operación dejaría impuestos, miles de millones de pesos entrarían a la hacienda pública para que, para el desarrollo del país para que ese presupuesto siga en el bienestar del pueblo para la paz y tranquilidad en el entendido que la paz es fruto de la justicia”.

Con notoria palidez el Jefe del Ejecutivo Federal concluyó su mensaje como empezó, celebrando que la variante Ómicron no tenga tanta gravedad como para incrementar las hospitalizaciones y fallecimientos, por cierto que agradeció rezos, bendiciones y deseos de recuperación de diversas personas entre ellos sus homólogos de Perú, Bolivia, Canadá, Cuba entre otros.