Todos deben transparentar y ajustar sus gastos: Segob a INE

No adelantar vísperas de los recursos que el Instituto Nacional Electoral solicitará a la Secretaría de Hacienda para la realización de la consulta de Revocación de Mandato fue el llamado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien recordó que el organismo realizan una revisión a su presupuesto autorizado para este 2022.

Previo a la discusión del Consejo General del INE para solicitar una ampliación presupuestal de mil 738.94 millones de pesos para financiar el ejercicio, el funcionario dijo que no descarta en presentar antes "el plan de austeridad" o como dijo el presiente Andrés Manuel López Obrador días atrás, "el remedio y el trapito", para llegar a un acuerdo con el Instituto.

"Que hagamos público una propuesta de un plan de austeridad pero no está desasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales, como también pies la Secretaría de Hacienda en su momento, si es que nos llega un requerimiento oficial, tendrá que, dice la resolución del Tribunal, tendrá que razonar y sustentar su opinión al respecto, espero yo aconsejaría que esperemos que haya una propuesta o comunicación oficial pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de hacer un análisis y presentar un plan de austeridad".

Aunque dijo desconocer la denuncia que el partido Morena hizo para obligar al INE a transparentar sus gastos, el Secretario de Gobernación señaló que el INE está obligado no solo a gastar bien los recursos públicos sino a dar a conocer cómo ejerció los recursos e implementar un plan de austeridad.

"Pues estamos obligados a transparentar los gastos, transparentar el ejercicio de los presupuestos el INE no puede ser la excepción, nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional y a otras instituciones pues es no nada más que se transparente sino que se ajuste, incluso el gasto público, que terminemos con los gastos superfluos, que revisemos si no se están por ejemplo arrendando flotillas de vehículo que a veces ni se utilizan que hay una política pública aceptada".

Insistió en que se espere a que concluya la planeación de ajustes que el INE prevé realizar para llevar a cabo la consulta mientras tanto recordó que por ahora el Instituto detuvo el conteo de firmas a favor del ejercicio de revocación.

"Han tomado la decisión de detener, al día de ayer porque ya se reunió el requisito legal de poco más de 3 millones de firmas que han sido validadas y se obtuvo cuando menos en 17 entidades federativas ya el porcentaje requerido para que se haga la convocatoria oficial a la consulta y ellos han acordado que ya no segurían contando o validando más firmas porque se trata entre otras cosas de economizar recursos de este proceso".

Y es que dijo los recursos que ya no se ocupen para el conteo pueden ser utilizados para otras etapas del proceso. El titular de Segob insistió que la propuesta que se dará al INE para economizar será público ya que enfatizó que la población al pagar impuestos tiene derecho de saber en qué se gasta y en sugerir medidas de austeridad.