"Somos radicales pero contra la corrupción y los privilegios"

El presidente López Obrador dio respuesta a las declaraciones del senador morenista Ricardo Monreal quien criticó las posturas radícales en la 4T y en Morena, pues pueden afectar mucho y "podrían acabar con el país".

El mandatario, quien al principio no quiso opinar al respecto, dijo no coincidir con el líder la bancada de Morena en el Senado. Sostuvo que él es un radical lo mismo que los integrantes de su gobierno, pero radicales para acabar con la corrupción y los privilegios del anterior régimen.

Reiteró su posición de que en nada debe haber medias tintas sino ser bien definidos, no correrse al centro de manera convenenciera, se es radical o no se es, aseveró.

"La palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y privilegios, claro que somos radicales. Nada se logra con medias tintas, con. El centrismo y la moderación. Los publicistas del neoliberalismo siempre recomendaban a los candidatos y a los gobernantes correrse al centro y quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales, no desdibujarnos, no zigzaguear, en un proceso de transformación hay que definirse".

Fue cuestionado si Ricardo Monreal seguirá como coordinador de los senadores de Morena o será relevado luego de sus declaraciones en contra del gobierno, el Presidente de la República, dijo no opinar de eso y que se trata de un tema legislativo y partidista del cual prefiere no hacer comentarios.

Se le preguntó también si el proceso de sucesión presidencial adelantada afecta su gobierno como asegura Ricardo Monreal, López Obrador contestó que no, que la época del "tapado" ya se acabó.

Y que el pueblo es mucha pieza y ya no se le puede engañar, la gente va a decidir quien los va a gobernar no es un asunto de cúpulas.

"No, no, porque no adelantarla es del Porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite, no. El pueblo va a decidir, pero se tiene la idea de que el pueblo no sabe, pues no. y si no le tenemos respeto y pensamos que es en reuniones de cúpula donde se resuelven las cosas, pues estamos mal, no henos entendido nada" .

Además, fue cuestionado sobre las órdenes de aprehensión contra diversos personajes por el caso Rápido y Furioso, dijo que es un asunto de la FGR y hay que esperar a que informe la fiscalía.

Finalmente anunció que el próximo mes de julio concluirán las obras de construcción de la refinería de Pemex en Dos Bocas, aunque habrá un tiempo adicional de pruebas y que el 21 de marzo si quedará listo el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, una terminal aérea de primera, hecha en poco tiempo, barata y funcional.

