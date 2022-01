Reitera AMLO confianza en Gertz Manero sobre caso Lozoya

Como un hombre íntegro e incapaz de fabricar un delito, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, cuya instancia es responsable del proceso contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht.

Respecto a la solicitud de la FGR de que el ex funcionario cumpla una sentencia de hasta 39 años de prisión, el Primer Mandatario evitó fijar una postura ya que enfatizó que es un asunto que resolverá la Fiscalía con total respeto a su autonomía.

"Pues es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen ese proceso y está en curso, falta la decisión de los jueces, del poder judicial... yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al Fiscal General, a Alejandro Gertz Manero y lo considero una gente íntegra, incapaz de fabricar delitos y por lo que corresponde a nosotros, también".

Insistió que ahora la Fiscalía ya no depende de las decisiones o parecer del Presidente de la República. López Obrador también fue cuestionado sobre la acción de Gertz Manero para elevar como prioridad de estado el problema legal con su familia política, después que sus sobrinos lo señalaron de fabricar delitos en contra de su mamá Alejandra Cuevas, a quien el fiscal responsabilizó de asesinar a su hermano Federico.

"No, tengo información general pero por lo común no me meto en estos asuntos, no, creo que cada instancia tiene que ser responsable de sus actos en este caso es la Fiscalía y existe el poder judicial y así como el Fiscal es autónomo, también el poder judicial es autónomo, o sea no hay poder absoluto".

Insistió que, no existe otra persona que pueda ejercer un poder así mas que el propio titular del Ejecutivo Federal, quien incluso también se apega a lo que dictaminen las leyes.

"Creo que son instancias, es la Fiscalía, están los jueces, existe el amparo, no puede haber un poder omnímodo, o sea algo todo poderoso, no, si no es el Presidente, si no ejerce el Presidente ese poder ilegítimo, omnímodo, autoritario, pues nadie lo puede ejercer, nadie".

Por ello pidió siempre hacer válida la máxima que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.