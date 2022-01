El gobierno federal va por el control de la UNAM: Jean Meyer

Ante los recortes presupuestales y las políticas de austeridad de la 4T así como la imposición de autoridades en centros de investigación, la comunidad del CIDE salió a las calles a apoyar a sus compñaeros de la ENAH.

En entrevista durante el mitin de trabajadores y estudiantes de la ENAH y del CIDE fuera de las instalaciones del INAH en la calle de Hamburgo colonia Juárez, el académico del CIDE Jean Mayer expuso que estas medidas con un claro ataque contra la educación superior que tiene como objetivo primordial la UNAM.

“La meta grande es la UNAM, le tiran a la UNAM el Presidente lo ha dicho varias veces y un maestro de la UNAM el doctor John Ackerman esposo de la que era la Secretaria de la Función Pública ha dicho claramente cuando el presidente dijo la UNAM falló, la UNAM se derechizó él dice hay que tomar control de la UNAM para expulsar la mafia. En 2023 hay cambio de rector y entonces el que lo entrevistaba le dijo ser podría pensar por ejemplo en una mujer y entonces mencionó a su esposa, entonces sí el proyecto es a más tardar tomar control de la UNAM igual no esperan hasta el 213”, advirtio el maestro Meyer.

El académico del CIDE dijo que ante esta situación los compañeros de LA UNAM deberían darse cuenta y salir a las calles a defender esta casa de estudios pero reconoció que “todo mundo tiene miedo al gobierno”.

“Lo que pasa es que todo mundo tiene miedo de que el gobierno que es la cargada de búfalo no se para que pasan encima y eso ha pasado con los centros públicos de investigación porque el CIDE es el único que ha brincado pero ya en varios centros quitaron los directores, los destituyeron la señora María Elena Álvarez la directora del Conacyt impuso su gente y colonizó los centros, entonces todos dicen si eso le pasó nos puede pasar entonces nos vamos a hacer chiquitos no vamos a protestar no vamos a apoyar al CIDE”, lamentó el maestro Jean Meyer.