“Sobre candidatos a Presidencia… no hay que ocultar nada, no hay tapadismos”

Descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador que en el partido Morena exista ruptura por el proceso de sucesión presidencial de cara al 2024 y se pronunció porque exista transparencia para la población de quienes buscan una candidatura.

Después que el coordinador de dicho instituto político en el Senado, Ricardo Monreal, publicara el artículo titulado "Sucesión adelantada, guerra temprana" donde advirtió que la precipitación en la carrera por la sucesión y la pugna interna que pone en riesgo la Cuarta Transformación, el Primer Mandatario aseguró que todos tienen derecho de buscar otro cargo pues enfatizó, ya no hay "tapadismo" como ocurrió desde el mandato de Porfirio Díaz.

"Pues ahora no, no tiene por qué haber tapadismo, además se debe acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y ser votados entonces el que quiera participar que lo haga y si está en el gobierno o tiene una función tiene el derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto, para sacar provecho".

López Obrador reiteró que será el pueblo el que tiene la última palabra por lo que insistió en que podría ser con una consulta, como se defina al próximo abanderado.

"No pasa nada, absolutamente, es que el pueblo es mucha pieza, es más que nosotros los dirigentes, se equivocan los que piensan, a ver yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías y me quieren y aunque yo haga lo que haga puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir porque yo soy muy importante, no, se equivoca".

Y es que de acuerdo al legislador "cada día que pasa, la evidencia de los desencuentros internos, lejos de disminuir, aumenta, y pareciera que la historia está por repetirse" por lo que pidió hacer una reflexión de "lo que puede suceder si en el movimiento persisten comportamientos facciosos y autodestructivos". Monreal Ávila señaló que se "debería profundizar los cambios institucionales y la transición política, el cambio de régimen, así como conseguir que el sistema político-electoral sea neutral, honesto y en mejores condiciones que en 2018".