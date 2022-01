AMLO asegura que este 2022 será mucho mejor pues ya pasó lo más difícil

El presidente López Obrador se dijo muy optimista y esperar un nuevo año muy bueno con salud y felicidad para todos los mexicanos.

Sostuvo que hay condiciones favorables para alcanzar nuestras metas, aseguró ya pasó lo más difícil de la crisis sanitaria por la pandemia y la económica por la perdida de empleos, señaló que el 2020 fue muy difícil pero ya lo superamos, pues el 2021 fue mejor y el actual será mucho mejor.

“Y este año deseamos que sea muy bueno, bueno, bueno, buenísimo, para todos los mexicanos y todos los seres humanos. Que sea un año con salud y mucha felicidad, hay condiciones favorables para conseguir esos buenos propósitos, estoy optimista creo que ya pasó lo más difícil, el año pasado ya fue mejor y este nos va a ir mejor eso es lo que más deseamos en salud y en paz y tranquilidad”.

Es más, López Obrador consideró que a los empresarios les fue muy bien también porque su gobierno ha dado facilidades a las micro, pequeñas, medianas y grandes corporaciones para las inversiones, incluso, los felicitó por su aportación al desarrollo económico del país.

De hecho, el Presidente de la República, aseguró que los empresarios no se pueden quejar de maltrato de su gobierno. Al contrario, dijo, reconocen que sus impuestos ya no se los roban pues ya no hay corrupción en los altos niveles gubernamentales.

“El mensaje a los empresarios es agradecerles su apoyo en el desarrollo del país, no podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios. Han tenido de nuestro gobierno facilidades para invertir y para obtener ganancias lícitas, razonables, no se pueden quejar de que se les ha afectado, una cosa es lo político y lo ideológico y otra muy distinta la realidad económica”.

Sobre la desaparición de plazas eventuales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), López Obrador, dijo que su gobierno seguirá con su política de austeridad, que busca evitar duplicidades y acabar con la excesiva burocracia

También se refirió, sin que le preguntaran, a la estatua que en su honor se erigió en Atlacomulco, Estado de México, la cual fue derribada a unos días de haberse colocada, reiteró que no quiere que calles o parques lleven su nombre ni que le hagan estatuas, pues no comulga con el culto a la personalidad.

“Enviar un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, un mensaje a ellos que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Les gradezco mucho por su iniciativa, ellos mandaron hacer esta estatua que derribaron algunos, los que hayan sido, aquí lo importante es decirles que no se sientan mal”.

Y en otro asunto, el presidente López Obrador volvió a la carga contra el INE, dijo que insistirá en que se revisen los gastos de ese órgano electoral que, si bien es autónomo, utiliza recursos públicos. Deben revisarse los salarios, viáticos y prestaciones, demandó.