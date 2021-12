En enero se liquida la compra de Deer Park: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo mes de enero va a quedar liquidada la compra de la refinería Deer Park de Shell ubicada en Texas.

Indicó que el deseaba que la operación se cerrará este diciembre, sin embargo, quedaba pendiente el trámite de autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos.

"Queríamos ya pagarla este año. Sin embargo, ya se acordó cómo está autorizado pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo", indicó.

Aseguró que el retraso se debió a que hubo algunas protestas por la compra-venta de esta refinería.

"Hubo algunas protestas, no muy claras, para que Estados Unidos no otorgara el permiso. Hasta los últimos días leí que una tintorería presentó una denuncia. Me acordé de aquello del pastelero de Tacubaya", dijo haciendo alusión a la llamada Guerra de los Pasteles de 1838 cuando los franceses quisieron invadir México.

Será la Secretaría de Hacienda la que defina el esquema de cómo se realizará la liquidación.

López Obrador informó también que con el dinero sobrante de los ahorros para pagar la refinería ya se echó a andar la coquizadora de Tula que estaba inconclusa.

"Es una planta muy importante porque va a producir más combustible y gasolinas".

López Obrador, dijo que en la modernización de las seis refinerías del país se han invertido 30 mil millones de pesos.