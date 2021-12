Concede justicia chilena extradición a México de Mauricio Toledo

La Fiscalía General de Justicia capitalina dio a conocer que el Ministro de la Corte Suprema de la República de Chile resolvió conceder a nuestro país la extradición de Mauricio Toeldo, ya que determinó en primera instancia que es procedente la extradición a México del ex delegado de Coyoacán y ex diputado federal, Mauricio acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La resolución fue dada a conocer por el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara aunque fuenters cercanas al ex diputado local y delegado éste, todavía puede interponer un recurso de apelación en contra del fallo.

“Este viernes 24 de diciembre el ministro de la Suprema Corte de la República de Chile después del análisis de las pruebas aportadas por la fiscalía de ese país y la defensa de Mauridio “N” resolvio acogerse a la solicitud de nuestro país contra el ex alcalde de Coyoacán y ex diputado federal. La sentencia emitida por ese tribunal instruye a las autoridades chilenas para poner a disposición de nuestrio país a través del ministerio de relaciones exteriores de esa república al ex servidor público”, explicó Ulises Lara.

Mauricio Toledo es acusado de haber obtenido un patrimonio que no corresponde a sus ingresos y, tras haber huido a la nación andina, ahora podría ser entregado en los próximos meses meses a la justicia mexicana ya que es nvestigado desde 2016 por autoridades de la Ciudad de México, al detectarse que poseía diversas propiedades y recursos en cuentas bancarias que presuntamente cuentan con montos que no corresponden a sus ingresos como funcionario público.

Al respecto el también coordiandor de asesores de la Fiscalía General de Justicia capitalina se congratuló por esta dererminación y reconoció a las autoridades chilenas.

“Esta institución se congratula de la detención de la determinaciónl req de las autoridades judiciales chilenas misma que permitirá a esta Fiscalía llevar ante un juez de control al requerido. Como lo hemos señalado reiteramos nuestro amplio reconocimiento a la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese proceso, manifestó Lara López.

Como se recordará en agosto pasado la Cámara de Diputados federal determinó retirarle el fuero constitucional, pero Toledo ya se encontraba en Chile, donde se puso a disposición de las autoridades.