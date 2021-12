Que caso de José Manuel del Río se resuelva con apego a la verdad: AMLO

Más que apego a derecho que el caso de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado sea resuelto con apego a la verdad, fue el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador tras darse a conocer la detención del legislador en Veracruz, al ser acusado del homicidio del ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones, René Tovar.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario manifestó en primer lugar, su confianza en el mandatario estatal, Cuitláhuac García, sin embargo dijo, en su momento habrá que exponerse todas las pruebas.

“Porque mi estado Veracruz, padeció de muchos gobernadores, mediocres y ladrones y ese era el principal problema en Veracruz y ahora por primera vez en bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza y espero que en este caso, las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia, que resuelvan, con apego a la verdad”.

Después que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, señaló que la detención está alejada del principio de legalidad y se trata de una acción maquinada siento un ejemplo del abuso de poder en Veracruz, López Obrador pidió que se considere todo el contexto de lo ocurrido en los hechos del pasado 4 de junio.

“Que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos, y se resuelva, qe haya justicia eso es lo que pido. Pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza, y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas si no no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes, no son válidas pues se va a saber y se tienen que desechar”.

En ese caso señaló que se tendría que dejar en libertad al ahora acusado. El Jefe del Ejecutivo Federal pidió que se dejen de lado las descalificaciones ya que consideró no son acciones de buen gusto y ahora reiteró, lo necesario será dejar que la ley resuelva sin crear culpables ni descartar la honorabilidad, la integridad y los principios de Cuitláhuac García.