Con un “me gustó mucho” celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de admitir a trámite la controversia constitucional, promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral para posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato.

En la mañanera el primer mandatario recordó que no concluye el litigio sin embargo dijo, que es un paso para que siga adelante el proceso democrático del país.

“Me gustó la resolución de la corte para que siga adelante el proceso de revocación de mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte, haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado si se puede usar la palabra, o hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación de mandato, así están las cosas, fue una muy buena decisión porque es la democracia”.

Insistió que no debe existir obstáculos ni prácticas dilatorias porque ante todo se puede caer en la violación de la Constitución ante un precedente que enfatizó, servirá para que los ciudadanos evalúen el comportamiento de una autoridad dándoles el derecho a mantener elecciones libres impulsando así la democracia participativa. Ante ello reiteró que la consulta puede hacerse con o sin el INE y de diversas maneras.

“Si pasara el tiempo con tácticas dilatorias para atemperar el agravio o llevar un desagravio a la democracia los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta o buscar mecanismos, a ver diez encuestadoras, de las de más antigüedad y credibilidad, y hacemos una cooperación para pagarles y en una de esas hasta lo hacen de manera voluntaria, y a ver qué dicen a la pregunta, igual, la misma pregunta, quieres que continúe el presidente o que renuncie, nada más sí o no”.

Y es que dijo la democracia no puede realizarse cada tres o seis años sino asumirla como un modo de vida, desde la casa, la escuela el trabajo y la sociedad. El Jefe del Ejecutivo Federal confió que con el tiempo la gente pueda seguir teniendo mayor fuerza porque incluso dijo, los actuales consejeros, no serán eternos.

“Pero no va a quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada, pues cómo, ¿cómo es eso? Claro que vamos a hacer además para dejar el precedente porque van a cambiar esos consejeros, tienen que cambiar sino por la reforma que hace falta en lo democrático, en lo electoral, pues ni. Modo que sean eternos van a tener que irse un día y van a haber otros que pueden ser rector íntegros, demócratas, auténticos”.

De esta forma no sólo se dará el poder al pueblo para que sea quien ponga y quite, sino que ningún funcionario se sentirá absoluto en ninguna escala y se sometan al escrutinio público y no sean los grupos de poder los que sigan ordenando como mencionó, era en otras administraciones.