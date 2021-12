"No se detendrán celebraciones navideñas por Ómicron en CDMX": Sheinbaum

No existen indicadores en la Ciudad de México que lleven al gobierno de la capital a detener los festejos navideños incluyendo la romeía y feria que se realiza en el Zócalo, fue lo que afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Después que la Organización Mundial de la Salud recomendó extremar precauciones para evitar contagios desmedidos, para lo cual sugirió cancelar los festejos de Navidad, la mandataria capitalina indicó que en la Ciudad no hay motivo de alarma.

“Ustedes ven los indicadores a nivel internacional aún cuando aumenta de manera muy importante el contagio, e número de personas que lamentablemente fallecen o se hospitalizan no aumentan en la misma intensidad, entonces es importante seguir teniendo cuidados pero ahora no vemos nada que nos diga o que nos alerte para tomar alguna medida, no habrá suspensión de actividades, y como siempre vamos a ser muy responsables y en caso que veamos que aumentan los casos y hospitalizaciones daremos todas las orientaciones a la población” señaló.

El trabajo coordinado para fortalecer la seguridad y atención a las causas que generan violencia, ha permitido la reducción de casi el 60% de los delitos en la alcaldía Iztapalapa. #CiudadSegura pic.twitter.com/l4ti6BOwUI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 21, 2021

Tras la instalación del gabinete de seguridad en Iztapalapa, la funcionaria enfatizó que la población debe mantener los cuidados sanitarios de prevención, mientras tanto dijo, que la autoridad local mantendrá la responsabilidad de continuar la vacunación de refuerzo a las personas de 60 años y más y segunda dosis a jóvenes entre 15 y 17.

“No hay un indicador hasta este momento que nos alerte de que se estén incrementando los contagios, ningún indicador ni las hospitalizaciones, inclusive las defunciones, no hay ningún indicador que nos alerte, cuál es la estrategia que se ha seguido? Avanzar en la tercera dosis para adultos mayores, o para adultos de 60 años a más que es la población más vulnerable y se va a seguir avanzando en la tercera vacuna con otros sectores de la población como lo vaya orientando el gobierno de México”.

Enfatizó que la Ciudad de México tiene de los más altos niveles de vacunación entre la población. Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posible existencia de 16 casos de Ómicron sin embargo evitó dar respuesta e informó que será la secretaria de Salud, Olivia López la que posteriormente hablará al respecto