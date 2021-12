Concordia y paz; el camino para lograr la justicia: Arturo Zaldívar

“El pueblo de México clama por una justicia que históricamente le ha sido negada, y que ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio. La transformación de la justicia federal busca saldar esta deuda”, afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Al rendir su tercer informe anual de labores al frente del Poder Judicial de la Nación y ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, Arturo Zaldívar afirmó estar convencido de que los cambios que se han logrado en el sistema de justicia federal se empezarán a sentir pronto y que el pueblo sabrá que cuenta con jueces y juezas federales quienes los defenderán y harán realidad sus exigencias de justicia.

“Aspiramos a un país más justo y más igualitario; más libre y fraterno. Estoy convencido de que la justicia es el camino para lograr la concordia y la paz”, aseguró el ministro presidente de la SCJN.

Asimismo Zaldívar resaltó el afianzamiento de la Reforma Judicial así como los avances en el combate a la corrupción y el nepotismo desde el interior del Poder Judicial Federal y aunque reconoció que hay problemas de corrupción al interior de éste, el perseguirla no lo debilita sino al contrario lo fortalece.

“De esta manera, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”, afirmó categórico Arturo Zaldívar.

En ese mismo sentido apuntó que ya no hay juzgados o tribunales del PJF en el que los juzgadores tengan familiares trabajando, pues en tan solo tres años, hemos construido un sistema meritocrático en el que las relaciones familiares ya no determinan el ascenso o el descenso”, dijo.

No existe actualmente ningún juzgado o tribunal en el país en el que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella, ni en un esquema de nombramientos cruzados, aseguró el ministro presidente de la Corte.

“Con el nuevo sistema de carrera judicial y la implementación del Plan Integral de Combate al Nepotismo, hemos acabado con este fenómeno. Hoy existen reglas claras que rigen la contratación e impiden situaciones de conflicto de interés o tráfico de influencias. Gracias a la aplicación de estos criterios, hemos erradicado el nepotismo en todos los órganos jurisdiccionales”, presumió.

Zaldívar dijo que tanto en la Corte como en el Consejo generaron ahorros acordes con las metas planeadas en sus políticas de austeridad y racionalidad del gasto y es así presumió, como construimos una cultura de gestión pública diferente: más austera, racional, eficiente y transparente de cara la ciudadanía.

Este es el Nuevo Poder Judicial de la Federación. A lo largo de nuestra historia, hemos servido a México con esmero e institucionalidad. Ahora lo hacemos con conciencia social, modernidad, igualdad, accesibilidad, honestidad y transparencia, enfatizó.

“Todo esto, lo hemos hecho con menos recursos. En términos reales, en estos tres años hemos ejercido 7,000 millones de pesos menos por año, que el presupuesto asignado en 2018. Alcanzamos una eficiencia en el uso de recursos superior al 99% en el Consejo y de 98% en la Suprema Corte, abatiendo nuevamente la tendencia histórica de subejercicio previa a esta administración”, acotó Zaldívar.

Por último, señaló que el reto para el próximo año será la consolidación de este nuevo rumbo que hemos emprendido (la reforma judicial).

"Sé que con el apoyo invaluable de todas y todos los servidores públicos que conforman el poder judicial federal, lograremos afianzar sobre cimientos firmes una nueva justicia para todas y para todos”, finalizó.