Celebra AMLO decisión de SCJN sobre “blindar” obras… niega que haya revés

Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aceptar la impugnación al acuerdo que blinda la información de los megaproyectos a cargo del gobierno federal y los cataloga como de seguridad nacional, sea una suspensión definitiva a lo que se llamó "decretazo".

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario celebró la decisión de los jueces pues dijo que significó que se apoya el acelerar las obras y sólo se exige la transparencia que enfatizó, siempre dijo que se daría.

"La Corte también resuelve que es válido que emití, que di a conocer y que solamente tengo que o que tenemos como gobierno, presentar informes para que haya transparencia que siempre dijimos que iba a ser así, que era un asunto de transparencia, no era ocultar información sino era para poder avanzar y simplificar los trámites".

Insistió que eso no fue un revés como se publicó en diversos medios de comunicación por lo que descartó algún tipo de impugnación.

"Entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia y no venimos aquí a ocultar nada, queremos que la vida pública sea cada vez más pública pero ese acuerdo llevó a que se hablara hasta de un golpe de estado ósea también por eso tenemos que estar alegre porque ya si la corte resolvió de que hay que informar y hay que transparentar las acciones de gobierno tenemos que estar contentos que no hubo golpe de estado, se evitó el golpe de estado... no, no está muy bien, ya es una resolución de la corte y no hay ningún problema, ningún problema".

Así mismo López Obrador calificó como buena la decisión de los jueces para que el Instituto Nacional Electoral, deberá cumplir con la consulta de revocación de mandato aun con el recorte presupuestal para el 2022.

"El que se haya logrado esto, es un hecho histórico entonces el INE, acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo o una excusa o un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional, muy buena, muy buena noticia".

Al insistir que en el pasado los "políticos e intelectuales" hablaron de democracia participativa, esta no existía, recordó lo que la oposición hace ahora, en contra del ejercicio de revocación de mandato como el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

"Hasta los de FRENAAA que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están cayados, inactivos, incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato, me refiero al bloque conservador de partidos, en una de esas van a llamar a no votar, imagínense la antidemocracia al descubierto, en cambio FRENAAA sí está recogiendo firmas para que me quiten de la Presidencia".

El Jefe del Ejecutivo Federal aplaudió sin embargo, que todas las manifestaciones a favor o en contra de su administración se están dando por la vía pacífica.