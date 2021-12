"Muy bueno que PRI votara a favor de Reforma Eléctrica… hechos no palabras"

Hechos no palabras fue el mensaje que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes del Partido Revolucionario Institucional ante la discusión que el próximo año en torno a la Reforma Eléctrica propuesta por su administración.

Cuestionado si puede considerarse un apoyo a dicho proyecto, lo dicho por Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, en la Cámara de Diputados, que la organización política se desapegó del modelo económico neoliberal que les "impusieron desde el poder", el Primer Mandatario consideró ayudaría mucho que ese instituto político, rectificara.

"Sería muy bueno que rectificaran porque son momentos de definiciones y ojalá apoyaran la reforma eléctrica eso ayudaría más que mil pronunciamientos que son revolucionarios que son demócratas de que son centristas hechos no palabras... hay que tomarles la palabra además no va a pasar mucho tiempo porque creo que esa reforma el próximo año, se va a discutir en la Cámara de Diputados y Senadores y a mí sí me daría gusto que ellos rectificaran, es de sabios cambiar de opinión, hasta las piedras cambian de modo de parecer entonces vamos a esperarnos, no lo descartemos".

Y es que consideró que el votar en contra de la Reforma Energética significaría para el PRI votar en contra del pensamiento y acción de Adolfo López Mateos que nacionalizó la industria eléctrica, aunque aclaró que en su gobierno no sería nacionalizar pues se deja a la iniciativa privada la participación del 46% de la industria. López Obrador señaló que fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari el que llevó al PRI a la extrema derecha.

"Y luego llega Salinas y hace el acuerdo con el PAN, los del PAN dice que ellos no se sumaron al PRI, sino fue el PRI el que se adhirió al PAN porque fue su proyecto y si se ve con objetividad así fue por ejemplo toda la política privatizadora, destrucción de empresas públicas como la Comisión Federal, como PEMEX eso estaba planteado, así surgió el PAN, la expropiación petrolera surgió en el 38 y nace el PAN en el 39".

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que, en estos tiempos de definición, los partidos están empezando a ajustarse a la nueva realidad.

"De una u otra forma el hecho de que el PAN busque el diálogo, es un avance, esto del PRI, hasta el PRD que se atreve a decir que ya no son de izquierda sino van a ser de la Asociación de Democracia, es ya ir buscando su sitio, posicionándose, pero en el terreno de los intelectuales orgánicos, o en esa esfera no se ve".

Insistió que a pesar de que en el albiazul se torna difícil el apoyo a la Reforma Eléctrica, espera que el PRI lo haga para incluso, dar gusto a los adultos mayores que siguen confiando en ese partido y fueron revolucionarios. Por último, llamó a todos los partidos y servidores públicos que no olviden que es el pueblo el que manda por lo que se debe gobernar obedeciendo atendiendo los intereses de la gente sin engaños.