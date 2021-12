Exgobernadores participarán en servicio exterior del gobierno de AMLO

Con la finalidad de que haya una representación del gobierno de México plural en el extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se contempla la posibilidad de invitar a ex gobernadores provenientes de todos los partidos políticos para trabajar en el servicio exterior mexicano, representando a su administración,

Sin dar más detalles, durante la mañanera desde Chihuahua, aseguró que muy pronto hará diversos nombramientos.

“Vamos a dar a conocer dentro de poco la incorporación al Servicio Exterior de exgobernadores, exgobernadoras, que van a representar a México en el extranjero muy pronto. Y estamos buscando que sea una representación muy plural, porque México es así, México es un mosaico cultural y es un país diverso, un país plural, un país democrático. Entonces, cuando se está representando a México en otro país se está representando a México, a todos entonces no pueden ser sólo de una corriente de pensamiento de un partido”.

Cuestionado si se contempla al ex mandatario de Chihuahua, el panista Javier Corral para que se incorpore a su gabinete, señaló que si bien no se ha tenido comunicación reciente, no quedaría descartado.

“No descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Eso es lo que puedo comentar. Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él, una gente con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio y rebelde, y eso a mí me simpatiza bastante”.

Ha resonado como trascendido que entre los nombramientos se pueden incluir a la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich para ser la cónsul de México en Barcelona, aunque el jefe del Ejecutivo Federal no descartó ni aceptó dicha información. También se ha hablado de Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa por el Partido Revolucionario Institucional, que podría ser el próximo embajador de España.