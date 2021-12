Acepta Israel colaborar para extraditar a Tomás Zerón: AMLO

Al insistir que su gobierno está comprometido a conocer la verdad de diversos casos como la desaparición de los jóvenes en Ayotzinapa, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya tuvo respuesta a la carta que envió en el mes de septiembre al primer ministro de Israel, Naftali Bennet, para solicitar apoyo para extraditar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Al encabezar la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad por hechos cometidos entre 1965 y 1990, enfatizó que se mantiene en evitar que exista impunidad.

“Vamos a continuar avanzando, quiero aprovechar e informar que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo que va a ayudar el pueblo de Israel para que no haya impunidad”.

En dicho evento el primer mandatario enfatizó que para garantizar que se dará a conocer la verdad, dicha comisión tendrá acceso a todos los archivos de las dependencias incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

“En lo que corresponde al gobierno que represento, al Estado Mexicano, vamos a permitir que se tenga acceso a todos los archivos, de todas las dependencias, sin ningún límite y que también no haya obstáculos ni impunidad para nadie”.

Señaló que para evitar que esto quede en un ejercicio académico, ya autorizó plazas para el trabajo titánico que será revisar miles de archivos para indagar qué sucedió, cómo se dieron los hechos y quienes fueron los responsables.

“Aquí adelanto que ya le autorizamos unas plazas, quería muchas pero poquito porque es bendito, va a tener suficientes para hacer el trabajo y también vamos a autorizar todos los recursos a las comisiones y a la Comisión general todo lo que se requiera de recursos sin límites para que lo tengan en cuenta, lo mismo cuando terminemos, ojalá y no lleve mucho tiempo aunque sí es un trabajo intenso, resolver lo de la reparación”.

Por su parte, Alejandro Encinas destacó hoy se abra un periodo de absoluto respeto a la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho a disentir, y no utilizar la represión, la desaparición o el asesinato de la oposición.

Recordó que desde 1960 a 1990, la violencia del estado fue la tónica predominante en México y se manifestó en diversas formas como la estigmatización de la protesta, la práctica detenciones y la existencia de presos políticos, desapariciones de opositores,… acciones que fueron llevadas a cabo contra sindicatos, comunidades indígenas, partidos políticos proscritos, estudiantes, maestros, personas de la diversidad sexual, campesinos y agrupaciones ciudadanas.