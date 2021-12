No sabrá leer, pero no miente: AMLO sobre García Vilchis

Expuso el Gobierno Federal como una mentira de la semana, los señalamientos de “simulación” que hicieron políticos y periodistas en torno al video que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el recorrido que hizo en el tren que llegará al Aeropuerto General Felipe Ángeles.

Y es que a través de su cuenta de twitter el ex presidente Felipe Calderón aseguró que “un buen ejemplo de “Fake News: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso, pero se exagera”. Ante ello el Primer Mandatario salió en defensa de la titular de la sección de las “Mentiras de la Semana”, Ana García Vilchis, aunque no ayudándole del todo.

“Dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pre grabados… usted cree que nos quedamos en la época de los montajes, que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Ojalá y cuiden su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos, dilapidarios, pero deben de cuidarse y sobre todo un ex presidente por lo que representó”.

Recordando que en el video se podía ver a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; la propia García Vilchis aseguró que el video fue grabado en modo manual por lo que se destacaba más el rostro de las personas que el paisaje que fue señalado de “photoshopeado” y recordó que el propio periodista, Joaquín López Dóriga, tras señalar que al Presidente lo subieron a un simulador en un vagón que ni se mueve.

“De cómo inventaron una mentira sobre un video del presidente dentro de un tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía. En redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido rumbo al aeropuerto de Santa Lucía”.

Calificó las publicaciones como un ataque ridículo que daría mucha risa de no ser porque quienes diseminaron esta noticia falsa son periodistas y políticos reconocidos, así mismo recordó que el Jefe del Ejecutivo Federal y acompañantes hicieron un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará a la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” y mostró una fotografía del punto donde se subieron al tren y donde se bajaron.

También comentó que la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller realizó una transmisión en vivo del recorrido en Instagram en “donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas”.