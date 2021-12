SFP puede hacer investigación sobre Santiago Nieto: AMLO

Puso en duda el presidente Andrés Manuel López Obrador la versión periodística que da a conocer que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, adquirió en dos años varias propiedades con un valor aproximado de 40 millones de pesos, y aunque sugirió que sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la encargada de realizar una investigación al respecto, enfatizó que al parecer ya hay una campaña contra Nieto Castillo.

Durante la mañanera desde Nayarit, el Primer Mandatario recordó que el ex titular de la UIF ya dio una explicación de sus bienes.

“Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. A mí me genera sospecha, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico, me genera siempre mucha sospecha lo que publica el Reforma”.

Y es que insistió en señalar a dicho diario de ser un medio del conservadurismo, consentido de Carlos Salinas de Gortari. El Primer Mandatario dijo creer la explicación que ha dado Nieto Castillo y aseveró que lo considera un hombre íntegro como al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Reiteró que ese combate incluye a sus familias, López Obrador aseguró que, a pesar que no hay objetividad en las publicaciones de los articulistas de este medio de comunicación, esto es sano, pues antes engañaban a sus lectores haciéndose pasar por “independientes, profesionales, objetivos y plurales” y ahora como parte del cambio se han quitado las máscaras y existen definiciones.

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que el Reforma se mantiene contra Santiago Nieto mientras el Universal contra Alejandro Gertz debido a la publicación en la que aseguró que una familia entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera los estados financieros de Federico Gertz, hermano mayor del funcionario, para acreditar supuestas operaciones irregulares del titular de la Fiscalía por 7.9 millones de dólares.