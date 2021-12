Aunque unos se “rallan” con aguinaldos, no habrá descuento a funcionarios

Descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplicar algún tipo de descuento a los aguinaldos de los altos funcionarios del país. Durante la mañanera el Primer Mandatario recordó que dicha medida se tomó el año pasado debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19, incluso dijo que aclarará cuál será el monto que le corresponda a él.

“Ya no, este año ya no se hace el descuento y se pagan los aguinaldos completos, a todos, porque fue una aportación que se hizo de todos por la pandemia, empecé ganando 108, después se redujo mi sueldo o aporté y debo estar ganando como 120 al mes, y me van a dar mi aguinaldo, no va a llegar a 200, o como 250 porque es sueldo completo o bueno ya voy a informar”.

Cuestionado si conoce de aguinaldos que llegarán al medio millón de pesos, indicó que algunos sí se rallan con la prestación porque se ampararon de la ley que impide que haya quien gane más que el Presidente de la República.

“Donde sí tienen mucho más sueldos y aguinaldos son en los llamados organismos autónomos o en el poder judicial porque se ampararon y en el INE por ejemplo, no es que tenga yo diferencias, que las tengo pero ellos sí se rallan, y también en el poder judicial porque no aceptaron la reforma constitucional que nadie ganara más que el Presidente de la República, y yo me bajé el sueldo yo entré ganando y sigo ganando menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña y ya no hay bonos no hay gastos extraordinarios”.

De acuerdo a una publicación del diario El Universal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se indica que el Jefe del Ejecutivo Federal recibirá por agüinado y gratificación de fin de año 324 mil 241 pesos, mientras los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según su manual de remuneraciones junto a los consejeros tendrán aguinaldo de 378 mil 402 pesos más los 33 mil 161 pesos de la prima vacacional sumando más de 412 mil pesos.