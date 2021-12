Senado elige a Victoria Rodríguez Ceja para Banxico

El pleno del Senado ratificó el nombramiento presidencial de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Rodríguez Ceja se sumará a Galia Borja Gómez e Irene Espinos Cantellano como la tercera mujer en la Junta de Gobierno del Banco Central.

El morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, subió a tribuna para fundamentar la idoneidad de la propuesta.

“Y la tarea del Banco de México debe ser escrupulosamente cuidadosa y por eso el perfil que acabamos de aprobar en la Comisión de Hacienda es el idóneo para esta responsabilidad que es integrar, porque hoy vamos a votar a una integrante más de la Junta de Gobierno, reiteró

Sin embargo, la oposición insistió en que la ex subsecretaria de Egresos no cumple con los requisitos de ley para ser gobernadora del Banco Central.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, declaró que el Senado elude su responsabilidad de decirle al presidente que su candidata no es elegible para ser titular de la Junta de Gobierno de Banxico.

“Miembro de la Junta de Gobierno, pero no gobernadora del Banco de México. Se quiere simular que no sabemos que el presidente de la República la va a nombrar gobernadora. Pero, aquí se escudan en que nosotros solamente nombramos miembros de la Junta de Gobierno, cuando ustedes saben que el presidente ya lo dijo, el presidente lo dijo con todas sus letras: Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer”, dijo.

La priísta Nuvia Mayorga, pidió no engañar a los mexicanos con una propuesta que no cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar el más alto cargo en el Banco de México.

“No cuenta con una trayectoria en materia monetaria. Y buscar la salida fácil ejerciendo su voto mayoritario y brincando las leyes que durante muchos años se han venido fortaleciendo. No sean partícipes del capricho de una persona, que lo único que está buscando es poner personas a modo para poder tener el control absoluto de nuestras instituciones, expuso la senadora del PRI.

Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, acusó misoginia de la oposición por descalificar a Victoria Rodríguez.

“Victoria Rodríguez Ceja tiene la experiencia y seguir abundando en este tema raya en la misógina y también del patriarcado ni las mujeres ni los hombres nos libramos. Victoria no es un Chicago Boy, obvio, no estudió en la Universidad de Stanford o en la Escuela de Administración de Yale, no pertenece a la estirpe del Banco de México, claro que no, porque hoy con la Cuarta Transformación las estirpes ya no van. Cuidado con hablar de experiencia, no cualquiera puede hablar de veinte años de experiencia”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, afirmó que Victoria Rodríguez si cumple con los requisitos para encabezar la Junta de Gobierno.

“Conozco de manera directa el trabajo de Victoria Rodríguez Ceja y, por supuesto, que ha tenido que ver y mucho tiempo, más de cinco años, con temas monetarios, si es que vamos a interpretar exactamente lo que tiene que ver los temas monetarias y más del tiempo que se pide ahí en la ley”.

Lucy Meza, de Morena, salió a la defensa de Victoria Rodríguez al afirmar que “no se valen linchamientos políticos y menos en contra de las mujeres”.

La coordinadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, se pronunció en contra de la denostación de carácter político de la que ha sido blanco Rodríguez Ceja por parte de los opositores.

Victoria Rodríguez Ceja rindió protesta al cargo.

El 1º de enero de 2022 ocupará la vacante que dejará Alejandro Díaz de León en la Junta de Gobierno del Banco de México.