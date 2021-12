Senado alista ratificación de Victoria Rodríguez a Banxico

El pleno del Senado ratificará en la sesión de este jueves a Victoria Rodríguez para integrar la Junta de Gobierno de del Banco de México.

En tanto, la Comisión de Hacienda del Senado avaló con 14 votos en pro 6 en contra la idoneidad de Victoria Rodríguez Ceja como integrante a Banxico

Esta comisión desechó por 8 votos en pro y 10 en contra incluir en el dictamen la condicionante de que Victoria Rodríguez no puede ser gobernadora de Banxico, porque no cumple los requisitos.

Al debatir la elegibilidad de Victoria Rodríguez, el senador Gustavo Madero insistió que no cumple con el requisito de 5 años de experiencia en materia monetaria para ser titular de Banxico.

"No cumple con los requisitos que establece la Ley del Banco de México para poder ser candidata a la posición de gobernadora. No tiene experiencia para ser gobernadora, No se puede tratar de confundir de que la experiencia en materia hacendaria, de presupuesto, de gasto y en el Metro es experiencia monetaria, eso no lo cumple y menos los cinco años como autoridad", dijo.

La priista Nuvia Mayorga, también se manifestó en contra de que Rodríguez Ceja presida la Junta de Gobierno del Banco Central.

"Tiene que tener dos requisitos indispensables; el primero tener toda la experiencia y un currículo de conocimiento en política montería; el segundo, haber sido miembro, tener experiencia por lo menos cinco años en el sistema financiero mexicano, o en algún organismo, o en algún instituto, eso no se está cumpliendo. No podemos los senadores y senadoras violar la ley, violar el marco jurídico y que no lo tomen al Banco de México como una forma de hacer política, eso sería muy grave. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra", dijo,

Claudia Anaya, del PRI, planteó la siguiente comparación sobre el nombramiento de Victoria Rodríguez como posible gobernadora del Banco Central.

"Vamos a la parte médica, ¿si alguno de ustedes necesita una operación de un cardiólogo, permitirían que los operara un neurólogo?, es más menos lo mismo, ella tiene especialización hacendaria en tema presupuestal, acá están pidiendo especialización en tema financiero y monetario".

Lucy Meza, senadora de Morena, ofreció disculpas por el error en el oficio que envió la Secretaría de Gobernación para proponer a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno y simultáneamente gobernadora de Banxico.

"En el Senado de la República estamos actuando conforme a la ley y la Ley del Banco de México es bien clara, no es nuestra facultad nombrar al gobernador o gobernadora del Banco de México, es la Junta Directiva quien hace ese nombramiento, hay que dejarlo bien claro y tampoco hay que engañar a la gente. Estamos corrigiendo de alguna manera la plana si vino mal el documento de Gobernación, también se vale de reconocer, ofrecemos una disculpa, porque no es ese el espíritu, el espíritu es miembro de la Junta del Banco de México y lo dejamos claro".

Los también morenistas Rocío Abreu y Ovidio Peralta respaldaron la propuesta, porque tiene la experiencia y la capacidad para unirse a la Junta de Gobierno y ocupar también el cargo de gobernadora del Banco de México.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva del Senado, para que sea discutido y en su caso aprobado por el pleno este mismo día