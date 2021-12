Victoria Rodríguez promete autonomía en Banxico

Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México, atajó las críticas y afirmó que tiene amplia experiencia monetaria, requisito indispensable para ser titular del Banco Central.

Al iniciar su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Victoria Rodríguez aclaró: “mi trayectoria profesional se ha desarrollado en los ámbitos económicos y financieros de la administración pública”.

En un hecho inédito Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, junto con Ricardo Monreal, coordinador de Morena, acompañaron a Victoria Rodríguez hasta el salón donde se desarrolló su comparecencia para fundamentar la idoneidad de su postulación como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política cruzó algunas palabras con la todavía subsecretaria de Egresos, mientras que el secretario de Gobernación y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, atestiguaron el momento.

A las 13:40 inició la tan esperada comparecencia para ratificar este nombramiento, que tanta polémica ha causado, porque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley del Banco de México.

A sus detractores y ante los senadores, Victoria Rodríguez afirmó que sí tiene experiencia monetaria para dirigir el Banco de México, como lo requiere la normatividad de la institución.

“Cumplo con la competencia en materia monetaria, desde el gobierno federal o desde el gobierno de la Ciudad de México he participado de distintas maneras, totalmente en contacto con elementos de la política monetaria, no es un tema que sea ajeno”, aseveró.

Victoria Rodríguez fue cuestionada por senadores de oposición quienes insistieron en su inexperiencia para ser gobernadora del Banco Central.

Una de las críticas más fuertes corrió a cargo de Claudia Anaya, senadora del PRI: ¿Por qué la semana pasada, en el momento que el presidente anuncia su designación como candidata a gobernadora el Banco de México, se hace necesario que usted salga a hacer un video aclarando que no tomará las reservas internacionales del Banco de México, por qué hay esta sospecha de que podría hacerlo, me llama mucho la atención que saliera a hacer esta aclaración en video? ¿Considera que es corrupción aceptar un empleo para el cual no se cumple los requisitos legales?”.

La panista Xóchitl Gálvez, cuestionó así a Victoria Rodríguez:

“¿Consideras que cumples a cabalidad con los requisitos, particularmente, de experiencia monetaria establecidos en la Ley del Banco de México y si la respuesta es sí, explicar por qué”.

En el mismo sentido fue cuestionada por Gustavo Madero, senador del Grupo Plural.

“Pero, para ser gobernador o gobernadora del Banco de México si se le exige dos requisitos; uno, reconocida competencia en materia monetaria, primero yo le preguntaría ¿usted es reconocida competencia en monetaria. ¿Tiene usted reconocida competencia en materia monetaria?”.

Otro panista, Víctor Fuentes puso en duda su independencia del Ejecutivo Federal:

“No tiene a nuestro juicio la suficiente experiencia en política monetaria como ya se ha comentad. Es para nosotros muy preocupante que pueda ser usted juez y parte. Que por una parte tenga que velar por la autonomía de una institución tan, tan, tan vital e importante para la economía mexicana y por la otra, atener las recomendaciones, por decirlo amablemente, del gobierno central, del gobierno de la República a través de quien ya se ha pronunciado en diferentes momentos en pretender hacer uso de las reservas del país para fines distintos a lo que la ley establece”.

Martha Márquez, senadora sin partido político, le aseguró que “no cumple con el requisito de independencia para ocupar el cargo de gobernadora del Banco de México, eso nos queda claro”.

Mientras que la priísta Nuvia Mayorga también se sumó a las críticas: “la primera inquietud que no se cumple, es la idoneidad de acuerdo al artículo 39 que marca la Ley del Banco de México, no se cumple con los cinco años, con la experiencia monetaria”.

Cuando respondía las preguntas de los senadores, llegó Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

Victoria a Rodríguez Ceja aclaró que sólo hará uso de las reservas internacionales, conforme está mandatado en ley.

“El tema de las reservas también está establecido en ley. Pero, la ley define de manera muy clara cuál puede ser el destino que se le pueden dar. Cumpliré, en caso de ser ratificada, con el mandato establecido en la ley, en los distintos ámbitos. La ley es muy clara, no hay ninguna duda, respecto a cuál es el destino que puede dárseles y deben seguir manteniéndose como un apoyo, como un colchón para cuidar o disminuir el impacto de la volatilidad, en su caso que se presente, cuando hay una disminución de flujos comerciales o de capital”.

A las 16:20 horas terminó la comparecencia y la Comisión de Hacienda se declaró en sesión permanente para votar este jueves el dictamen de idoneidad.

Se prevé que sea en la sesión ordinaria de mañana, que el pleno del Senado por mayoría simple ratifica a Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México.