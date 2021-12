Recuerda OPS-OMS a AMLO uso de cubrebocas aun en espacios al aire libre

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó este miércoles 1 de diciembre a un acto multitudinario en el Zócalo Capitalino para celebrar sus primeros tres años en el poder, donde dejó en claro que el uso de cubrebocas es opcional, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Christian Morales, apuntó que sin duda el uso de cubrebocas es esencial para proteger a los demás.

Entrevistado al término de su ponencia "El impacto de la Salud y el Bienestar en los objetivos de Desarrollo Sostenible" como parte de los trabajos del Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones que se realiza del 30 de noviembre del 3 de diciembre en la Ciudad de León, Guanajuato, el especialista reiteró que el SARS-COV2 se transmite a través de las "gotículas" de saliva y que el uso de cubrebocas es para evitar contagiar a los demás.

"En el caso de Ómicron es preocupante porque es un gen que tiene relación que tiene la capacidad justamente a introducirse a nuestro organismo ¿qué significa esto? Significa que lo que hay que hacer hoy día pero sobre todo de aquí a las fiestas decembrinas es continuar con la campaña de vacunación asegurarnos que mantenemos la sana distancia y sin lugar a dudas el cubrebocas es un elemento importante también a los demás no nos protege a nosotros el cubrebocas protege a los demás ¿qué tipo de cubrebocas? De tela, de tres capas que es tan efectivo como los cubrebocas quirúrgicos pero es más amigable con el bolsillo y más amigable con el medio ambiente", sostuvo el representante de la OPS-OMS.

Sin embargo, Christian Morales refirió que el cierre de fronteras es una medida que no evita la introducción a los países del tipoi de variantes del SARS-COV2, toda vez que el reglamento sanitario internacional marca que hay que evaluar con mucho cuidado este tipo de medidas y los desaconseja.

"Desde la Organización Mundial de la Salud decimos que el cierre de fronteras no es una medida que evita la introducción de ningún tipo de variantes, a mi conocimiento personal no conozco ningún país que haya cerrado fronteras y que evitó la llegada de Delta por ejemplo, así va a ser con los demás, entonces el cierre de fronteras tiene una serie de componentes y consecuencias económicas y sociales que no se condicen con los pocos beneficios que pudiera traer para evitar algo que finalmente no es evitable, de hecho México es de los pocos países que ha seguido al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido", reconoció el funcionario de la OMS.

Al referirse al regreso a clases presenciales reconoció que durante el año y medio que los estudiantes mantuvieron sus clases a distancia, aquellos que tuvieron la suerte de tener acceso a una televisión, dispositivo móvil y sobre todo a internet para continuar con su educación, esto ha tenido efectos que se van a pagar durante más de una generación, pero descartó que las escuelas pudieran ser un foco de infección o contagio del SARS-COV2.

"Las escuelas no son un lugar particularmente que uno pudiera identificar como foco de infección o de transmisión de SARS-COV-2 sobre todo cuando se toman las medidas adecuadas, continuemos con el regreso a clases, pero responsablemente, continuemos con nuestras reuniones familiares, con nuestros eventos políticos, con nuestros eventos culturales peor manteniendo las medidas que sabemos nos protegen de la transmisión del SARS-COV2", apuntó el especialista.