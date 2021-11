Así será el protocolo COVID-19 en la Basílica de Guadalupe

El monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe informó que tras dos años de cierre, volverá a abrir sus puertas para las celebraciones de este 11 y 12 de diciembre.

Debido a que la pandemia por Covid-19 sigue, habrá estrictos protocolos de seguridad y restricciones en algunas actividades.

El Monseñor advirtió que no se permitirá pernoctar en ningún santuario, debido a que el flujo de personas debe ser continuo y único para ver la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Si ya le tienen prometido a la Virgen un rosario, ir a la Villa para estar en la misa, visitar los distintos lugares del recinto guadalupano, entonces lo programen para otro día, sea antes del 11 y 12 de diciembre o después para que así cumplan con sus promesas”, recomendó el rector de la Basílica.

Las autoridades eclesiásticas y administrativas del templo añadieron también las siguientes restricciones para la noche del 11 de diciembre y la madrugada del 12 de diciembre:

Participa de la transmisión en vivo del rezo de Laudes Solemnes, seguido por la Misa Capitular del Cabildo Colegial de Guadalupe, en:https://t.co/IJyLcQASKDhttps://t.co/6b2VRyp5J2 — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) November 29, 2021

Esquema de vacunación completo

Uso de cubrebocas obligatorio

No traer a niñas, niños y adolescentes

No habrá misas y tampoco se permitirá permanecer en el atrio e interior de los templos

El monseñor Salvador Martínez Ávila, señaló que este año las clásicas 'Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe y la misa de media noche serán pregrabadas y transmitidas en las plataformas del recinto, así como en televisión abierta.

Estas son algunas redes donde también podrán participar en las celebraciones:

Facebook: @INBGuadalupe

@INBGuadalupe Instagram : inbguadalupe

: inbguadalupe Twitter : @INBGuadalupe

: @INBGuadalupe Youtube: www.youtube.com/user/BasilicadeGuadalupe/featured

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad, explicó que para la celebración del Día de la Virgen María en la Basílica de Guadalupe, se espera la llegada de alrededor de 10 millones de personas, por ello estarán 6 mil asistentes y policías para garantizar la integridad de los peregrinos, además de las 5 mil 90 personas que despliega la alcaldía de Gustavo A Madero para todas las tareas de logística.

#EnVivo🔴🎥 Este año, la Basílica abre sus puertas para los festejos del día de la Virgen de Guadalupe. Informamos los protocolos sanitarios y de seguridad que se realizarán en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero y autoridades eclesiásticas. https://t.co/W6Ac7HcJF1 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 29, 2021

En conferencia de prensa conjunta, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, exhortó a las personas que no tienen su esquema de vacunación completo a no acudir al recinto guadalupano, así como no llevar a menores de edad y adolescentes no vacunados.