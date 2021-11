"Aumentaron elementos del Ejército… no se ha dado la espalda a Guanajuato"

Como lo hiciera en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó un no están solos, a los habitantes de Guanajuato, ante la inseguridad que dijo continua en el estado, destacando que ha bajado el número de homicidios, aunque poco.

En la mañanera desde Irapuato, el Primer Mandatario dio a conocer que continuarán los apoyos en la región a fin de garantizar la seguridad.

"Se acordó seguir trabajando juntos en este tema que tanto le preocupa a la gente, el tema de la seguridad, el que se garantice la paz y la tranquilidad en Guanajuato y vamos de todas formas a reforzar, vamos a que se tengan más elementos de la Guardia Nacional, ya se han construido 17 cuarteles de la Guardia Nacional".

Aunque dijo que han disminuido los delitos de homicidio doloso entre algunos otros reconoció incremento en actos como la extorsión.

"El principal problema son los homicidios por enfrentamientos de bandas y esto también ha implicado un crecimiento preocupante del delito de extorsión, en el resto de los delitos, hay disminución incluso en el delito de homicidio, ha habido una disminución, poca pero ya se nota una tendencia a la baja".

Y es que, de acuerdo al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, destacó que en la región el homicidio sigue siendo el principal problema a pesar de una baja de mil 19 homicidios en comparación al año pasado. El mandatario estatal informó que solicitó apoyo al Presidente para atender la sobrepoblación en penales estatales, ya que destacó, se duplicó a lo existente en el sexenio anterior, ante ello López Obrador puso a disposición el penal de Ocampo.

"En una primera etapa y es el acuerdo ya con la Secretaría de Seguridad Pública se va a poner a disposición del gobierno del estado, el penal de Ocampo, es decir los espacios que todavía tiene el penal de Ocampo, al parecer sólo tiene ocupado el 50%, es un penal federal y hay espacios para 2 mil 500 reclusos entonces ya va a disponer el gobierno del estado de esos espacios".

Señaló que en un primer momento ya se había hecho un acuerdo para el traslado de reos, pero nuevamente se sobrepoblaron las cárceles. El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que con esta y otras acciones, que no detalló, se reforzará la seguridad.

"Estamos trabajando todos los días con ese propósito, nos estamos aplicando a fondo, la vez pasada no teníamos 18 cuarteles de la Guardia Nacional que ya tenemos, tenemos más de tres mil elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato que no habían, Guanajuato es de los estados que tiene más elementos tanto de la Guardia Nacional como el ejército atendiendo el grave problema, no nos hemos quedado con los brazos cruzados ni les hemos dado la espalda".

Detalló que incrementará para el 2022 y 2023 la creación de instalaciones para la Guardia Nacional a 23. En su discurso el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval destacó la inasistencia de Rodríguez Vallejo a las mesas de seguridad estatal pues comentó que se ha presentado en 52% de las reuniones mientras tanto señaló que de 46 municipios que tiene el estado en cinco de ellos se congrega el mayor número de delitos: León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.

Enfatizó que en cuanto al número de policías sumaron cinco mil 223 estatales registrando un déficit de 38% a lo que recomiendo la Organización de Naciones Unidas. En cuanto a fuerzas federales mencionó que se cuenta con la presencia de Sedena con 4 mil 23 hombres, así como más de ocho mil de la Guardia Nacional sumando más de 12 mil.